اخلالگران امنیت چهارشنبه آخر سال تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا سرمد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم جشن چهارشنبه آخر سال اظهارداشت: نوع نگاه در گذشته به شکل جشن و برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی بوده است اما امروز این مراسم برای بسیاری از خانواده های مشکلات و ضرر های جبران ناپذیری را در پی دارد.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی تلاش دارد با کمترین آسیب بتواند این عید و شادی را در سطح استان و شهر بیرجند برگزار کند.

وی از خانواده ها خواست هر گونه تحرکات مشکوک و فعالیت فرزندان را در زمینه ساخت و مونتاژ مواد محترقه از قبیل بمب های دست ساز، ترقه و فشفشه ها را با جدیت دنبال نموده و از بروز هرگونه پیامدهای ناگوار جلوگیری کنند.

وی بیان داشت: شهروندان در صورتی که افراد دست فروش و یا واحدهای صنفی که اقدام به فروش مواد محترقه می کنند را مشاهده کردند مراتب را سریعا از طریق تلفن 110 به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

وی با تاکید بر اینکه آتش بازی و مراسم جشن نباید در معابر داخل شهر انجام شود، ادامه داد: شهروندان از بر افروختن آتش در کنار خیابان، سطح معابر شهری خوداری و با اخلاق و رفتار اسلامی خود موجبات آسایش و آرامش شهروندان را فراهم کنند.

سرهنگ سرمد در خصوص محدودیت های ترافیکی چهارشنبه آخر سال در بیرجند نیز گفت: در این شب تردد در مسیر بیدخت و مسیر بند دره به دلیل آبگرفتگی سد ممنوع است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: اتاق فرزندان، کمد و دیگر وسایل که محل استراحت و نگهداری وسایل است به دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده مواد آتش ‌زا و یا محترقه آنها را از دسترس فرزندان خود دور کنید.

وی، اقلام آتش‌ زا و محترقه را شامل انواع باروت، اکلیل، ترکیبات پرمنگنات، بنزین، تینر و سنگ‌های گاز ساز جوش زرد مورد استفاده در کابینت ‌سازی دانست و گفت: ممکن است این مواد توسط فرزندان همشهریان برای ساخت مواد محترقه مورد استفاده قرار گیرد.