آماده سازی 60 مسجد در قم برای مسافران نوروزی

حجت الاسلام احمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این تعداد شامل مساجد بین راهی، نمازخانه مجتمع های رفاهی، مساجد ورودی های اصلی شهر و مساجد خیابان های اصلی شهر می شود.



وی با اشاره به اهمیت نماز جماعت اول وقت اشاره و تصریح کرد: نمازخانه های خیابان های اصلی شهر در ساعات گذشته از نماز اول وقت نیز باز هستند تا مسافران بتوانند از آنها استفاده کنند.



مسئول ستاد اقامه نماز قم تمامی این مساجد و نمازخانه ها از نظر بهداشتی، فرهنگی و ... برای رفاه حال مسافران تجهیز شده اند.



احسانی ادامه داد: برای این مراکز اقلام فرهنگی مانند مفاتیح و مهر و تسبیح در نظر گرفته شده است.