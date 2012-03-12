88 درصد روستاهای خراسان رضوی از راه آسفالته برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از برخورداری 88 درصدی روستاهای بالای 50خانوار استان تا پایان سال 90 از راه آسفالته مناسب خبر داد.

علیرضا خجسته با اشاره به وجود 3هزار و 626 روستا در گستره استان گفت: در این روستاها 439 هزار و 209خانوار سکونت دارند.

وی افزود: طول راه‌های روستایی موجود در استان هم اکنون 14 هزار و 152کیلومتر، معادل 7,5 درصد از کل میزان شبکه راه‌های روستایی کشور است.

وی عنوان کرد: از این میزان نیز 6 هزار و 433 کیلومتر راه، معادل 8 درصد از راه‌های روستایی آسفالته کشور، آسفالت و یا بهسازی شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و 763 هزار و 455 نفری روستاهای استان که 32 درصد از جمعیت کل خراسان رضوی را به خود اختصاص داده‌اند، بر اهمیت بسزای این جمعیت در تصمیم‌گیری‌های کلان استان تاکید کرد.

457 پروژه راه روستایی در خراسان رضوی در حال ‌اجراست

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 457 پروژه راه روستایی با اعتبار بیش از 110 میلیارد تومان در سطح استان در حال‌اجراست.

علیرضا خجسته اظهارکرد: چنانچه تخصیص این اعتبارات به صورت 100 درصد باشد، با برنامه‌ ریزی‌های انجام‌ شده در وزارت راه و شهرسازی، تا دو سال آینده تمامی روستاهای بالای 50 خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌ مند خواهند شد.

وی تاکید کرد: پس از این مرحله، مطالعه و اجرای بهسازی و آسفالت راه روستاهای بالای 20 خانوار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انجام 1.5 میلیون مترمکعب برفروبی راه‌های درگز در زمستان امسال

رئیس اداره راه و ترابری درگز از اجرای حدود 1.5 میلیون تن برفروبی در راه‌های حوزه استحفاظی این اداره طی زمستان امسال تاکنون خبر داد.

محسن قربان نژاد گفت: راه‌های حوزه استحفاظی درگز به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان، همه ساله شاهد بارش برف بسیار سنگین در اکثر ایام زمستان است که برفروبی و باز نگه داشتن راه‌های این حوزه، به ویژه گردنه های الله اکبر و تیوان که در زمره محورهای شریانی و ترانزیتی استان و حلقه اتصال با پایانه مرزی لطف آباد است، همواره با مشکلات بسیاری روبه رو است.

وی افزود: در سه ماه گذشته در پی بارندگی‌های پیاپی و شدید، عملیات برفروبی محورها به میزان یک میلیون و 450 هزار تن در تمام محورهای شهری و روستایی حوزه استحفاظی درگز انجام شده است.

رئیس راه و ترابری درگز عنوان کرد: همچنین طی این عملیات بالغ بر 4 هزار و 300 تن شن و نمک نیز جهت پوشش محورهای لغزنده و جلوگیری از یخ زدگی سطح راه ‌ها به مصرف رسیده است.