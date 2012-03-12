فوریتهای بهداشت محیط در بندرعباس راه اندازی شد

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طرح ابتکاری راه اندازی "فوریتهای بهداشت محیط" برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ارائه شده و در ایام نوروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و در صورتیکه عملکرد مثبتی داشت پس از رفع معایب این طرح به وزارت بهداشت داده خواهد شد تا در تمامی کشور اجرایی شد.

وی عنوان کرد: این طرح با چهار اکیپ در سطح شهر بندرعباس به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. در مرکز فوریتهای بهداشت محیط بر اساس تماسهای مردمی و گزارشات رسیده در محل حاضر شده و بر اساس قوانین با متخلفین برخورد خواهد شد و موانع بهداشتی رفع خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آمادگی کامل اکیپ درمانی و امداد رسانی فوری در 50 پایگاه اورژانس بین جاده ای ، شهری و فوق العاده در تعطیلات نوروز 91 خبر داد.

شکاری با اعلام این خبر افزود: با اتخاذ تمهیدات لازم در ایام نوروز 28 پایگاه اورژانس بین جاده ای، 15 پایگاه اورژانس بین شهری و هفت پایگاه اورژانس فوق العاده در مبادی ورودی شهرهای حادثه خیز نظیر قشم، لافت، بندرلنگه، چارک و غیره به ارائه خدمات امداد رسانی و برنامه های درمانی می پردازند.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان هرمزگان با اشاره به امداد رسانی یک دستگاه اتوبوس آمبولانسی در ایام نوروز تصریح کرد: این اتوبوس آمبولانسی با ظرفیت 15 تخت و 24 ساعته در انتقال بیماران حادثه دیده به بیمارستان در بندرعباس نقش موثری دارد.

وی همچنین با اشاره به امداد رسانی آمبولانسهای دریایی در تعطیلات نوروزی اظهارداشت: در حال حاضر آمبولانسهای دریایی جزیره قشم و هرمز فعال و به زودی آمبولانس سلامت شماره 2 قشم به ناوگان آمبولانسهای دریایی اضافه خواهد شد.