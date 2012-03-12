برخورد سمند با عابر پیاده/ فوت در اثر مسمومیت با گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با عابر پیاده در بلوار ۱۵ خرداد متاسفانه ۳ نفر مصدوم شدند که مصدومین حادثه سریعاٌ توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد خودروی پراید با یک دستگاه خودروی پرشیا



بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه خودروی پرشیا در سه راه خرمشهر متاسفانه چهار نفر مصدوم شدند که با حضور پرسنل اورژانس۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی جهت تکمیل مراحل درمانی سه نفر از مصدومین به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند و یک نفر نیز در محل حادثه درمان سرپایی شدند.



فوت دو نفر در اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن



طی تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت دو نفر آقا در کیلومتر ۵ جاده گازران سریعاً یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که متاسفانه پس از رسیدن پرسنل اورژانس بر بالین افراد مذکور مشخص شد مدتی قبل این دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن فوت کرده‌اند.



برخورد یک دستگاه وانت با اتوبوس



بر اثر برخورد یک دستگاه وانت با اتوبوس در سه راه خرمشهر متاسفانه دو نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس۱۱۵ به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه پراید



بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه پراید در محور سلفچگان – ساوه متاسفانه چهار نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی جهت تکمیل مراحل درمانی مجروحین حادثه توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز علی ابن ابیطالب (ع) منتقل شدند.