هشدار لاوروف درباره عواقب دخالت نظامی در سوریه/ تکرار اتهامات غربی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات جهان عرب که البته تحولات سوریه بر آن سایه افکنده است، از لحظاتی پیش در نیویورک آغاز شده است که تحولات سوریه بر آن سایه افکنده است.



سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی گفت : اوضاع در برخی مناطق سوریه به سبب فعالیت گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترغیب نشدن دولت و مخالفان سوری به انجام گفتگو را نگران کننده دانست.



لاوروف در واکنش به انتقادهای وزیران امور خارجه کشورهای غربی و همچنین اظهارات جانبدارانه دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل متحد باید تحقیقی درباره کشتار غیرنظامیان در لیبی انجام دهد.



وزیر امور خارجه روسیه همچنین بار دیگر هشدار داد دخالت نظامی در سوریه، ثبات در خاورمیانه را متزلزل خواهد کرد.



پیش از لاوروف، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس و آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه به اظهارنظر درباره تحولات جهان عرب پرداختند که البته بخش اعظم سخنان آنها به سوریه و اظهارنظر علیه نظام این کشور و تکرار اتهامات گذشته اختصاص داشت، آنها بار دیگر با نادیده گرفتن وجود گروههای مسلح در سوریه، اعتنایی به سرکوب مستمر اعتراضات مردمی در بحرین و عربستان نکردند.



در این میان، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید به پیشنهادهای کوفی عنان فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه واکنش مثبت نشان دهد.



هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم پس از لاوروف به اظهارنظر علیه سوریه پرداخت و با گرفتن ژست طرفداری از مردم این کشور، بار دیگر همچون دیگر مقامات غربی و بان کی مون وجود گروههای مسلح در سوریه را که عامل اصلی ادامه ناامنی و بی ثباتی در این کشور هستند، نادیده گرفت.



وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر سرکوب مردم بی دفاع بحرین به دست آل خلیفه و آل سعود و همچنین سرکوب مستمر اعتراضات در عربستان را نادیده گرفت.



کلینتون به صراحت بر حمایت آمریکا از گروههای مسلح در خاک سوریه با استفاده ابزاری از واژه مردم تاکید و اعلام کرد شورای امنیت باید از رویکرد عربی(رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر) درباره بحران سوریه حمایت کند.