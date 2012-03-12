روان سازی ترافیک و تامین امنیت البرز در روزهای آخر سال مورد توجه قرار گیرد

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به روزهای آخر سال و پیش رو داشتن تعطیلات نوروز بر تامین امنیت و روان سازی ترافیک به عنوان دو موضوعی که باید به طوری جدی در دستور کار قرار بگیرد، یاد کرد.



ایران نژاد گفت: روان سازی ترافیک و تامین امنیت در ایام نوروز که میزان سفرهای برون شهری افزایش می یابد، دو محور بسیار مهم در این ایام است که باید به جد در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.

وی تاکید کرد: موضوع بهبود وضعیت ترافیکی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برای تامین آسایش و رفاه مردم و مسافران ضرورتی انکارناپذیر است.



سال 90 هشت میلیون مسافر از کرج تردد کردند



ایران نژاد افزود: در نوروز سال گذشته هشت میلیون مسافر از این شهرستان تردد کردند که امکان افزایش این سفرها در سال جاری نیز وجود دارد.



وی یادآور شد: استقرار کمپینگ های بهداشت و درمان، پایگاه های اورژانس و هلال احمر و استقرار پلیس راه در سطح محورهای مواصلاتی استان و شهرستان کرج از نکات قابل تاملی است که در این ایام مورد توجه قرار می گیرد.



فرماندار کرج با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مردم باید همچون سالهای گذشته کمیته های مختلف تشکیل شود، تصریح کرد: تشکیل کمیته های مختلف در ستاد نوروزی شهرستان گامی بسیار مهم در ارائه خدمات مناسب به مردم و مسافران است که امید می رود با تشکیل این کمیته ها شاهد هماهنگی مطلوب میان دستگاه های مختلف شهرستان باشیم.