مصدومیت با ترقه بیشترین آمار حوادث چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نیک‌نام با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از سوی این مرکز برای امدادرسانی به مصدومان حوادث چهارشنبه سوری سال 90 گفت: تشکیل جلسات هماهنگی سرپرست مرکز و ارگانهای دخیل در کاهش خطرات چهارشنبه سوری، آمادگی بیمارستانها برای پذیرش مصدومان احتمالی و استقرار آمبولانسهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در محلهای امن شهر برای امدادرسانی سریعتر به مجروحان از جمله اقدامات انجام شده برای چهارشنبه سوری امسال است.

وی افزود: آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص خطرات احتمالی و بکارگیری مواد محترقه و آتش‌‌زا در مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش و نیز افزایش استعداد ناوگان موتورآمبولانس برای سریعتر رسیدن به محل حادثه در صورت وجود ترافیک در شهرستان اصفهان از دیگر تمهیدات اندیشیده شده برای این روز است.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه بیشترین آمار حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته مصدومیت با ترقه بوده، گفت: متاسفانه هرساله بر اثر بی‌احتیاطی در آخرین چهارشنبه‌ سال افراد زیادی از ناحیه صورت و چشمها مصدوم می‌شوند.

نیک نام در ادامه به نکات ایمنی در این روز اشاره و تصریح کرد: در صورتی که برای فردی حادثه سوختگی اتفاق افتاد ضمن حفظ خونسردی، محل سوختگی را با آب سرد شستشو داده و با شماره تماس 115 و در صورت آتش سوزی با 125 تماس بگیرید.

وی همچنین خطاب به شهروندان تأکید کرد: در صورت ایجاد سوختگی برای اطرافیان ابتدا مصدوم را از محل حادثه دور کرده و به محل امن منتقل کنید. همچنین روند سوختگی را با وسیله ای مانند آب، پتو یا لحاف متوقف کنید البته فراموش نشود که هرگز مصدومی را که در حال سوختن است به صورت مستقیم بر روی او آب نپاشید بلکه عضو در حال سوختن را به استثناء سر مصدوم با پتو یا لحافی آغشته به آب بپوشانید.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در صورت هوشیار نبودن مصدوم او را به پهلو خوابانده و وسایل جانبی همچون کمربند، زیورآلات و ساعت را از بدن او خارج کنید اظهار داشت: در صورتیکه لباس مصدوم به پوست او نچسبیده و با مواد اشتعال زا آغشته است آن را از بدن آسیب دیده خارج کنید و از مالیدن پماد و روغن در محل سوختگی خودداری کنید.

نیک نام اظهار داشت: همچنین هرگز یخ را به صورت مستقیم بر روی محل سوختگی قرار ندهید بلکه آن را با محافظی پوشانده و هر پنج دقیقه یکبار از روی محل برداشته و دوباره عمل را تکرار کنید.

وی در پایان تأکید کرد: اگر چشم فردی آسیب دید و دچار سوختگی شد از دست کاری آن خودداری کرده و او را به بیمارستان منتقل کنید و از مصرف پماد یا قطره اجتناب شود.