به گزارش خبرگزاری مهر، "کتی دل" بیماری است که به نوعی اختلال به نام "آکواژنیک اورتیکاریا" مبتلا است، بیماری به شدت نادر که تنها 35 نفر در جهان به آن ابتلا دارند.

دل حتی نمی تواند گریه کند زیرا اشکهایی که از چشمانش سرازیر شوند موجب ایجاد زخمهایی دردناک بر روی صورتش خواهند شد و حمام کردن نیز برای او ممنوع است زیرا وضعیتی مانند سوختگی شدید را برای وی به وجود خواهد آورد.

این بیمار27 ساله که پیش از این ورزشکار بوده است به خاطر بیماری اش مجبور شد تا دست از ورزش بشوید زیرا تعرق نیز در بدن او ایجاد واکنشهای شدید حساسیت زا و زخمهای عمیق می کند، این بیماری می تواند در آینده منجر به مرگ این بیمار شود.

بیماری های این زن جوان از سن 16 سالگی و پس از جراحی لوزه هایش آغاز شد و از این رو پزشکان احتمال می دهند برداشته شدن لوزه ها باعث مختل شدن میزان هیستامین در بدن او شده است. در حال حاضر هیچ درمان شناخته شده ای برای این بیماری ارائه نشده است.

بر اساس گزارش میل آنلاین، وی در حال حاضر برای کنترل بیماری خود از داروهایی استفاده می کند که بیماران پیوندی آن را مصرف می کنند تا از ایجاد واکنش شدید بدنش در برابر آب جلوگیری کند. پس از آن داروی بیماران سرطانی بر روی او آزمایش خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن او دوباره ساخته شود.