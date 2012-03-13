به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، فیلم «رویاهای ویلیام گلدینگ» بر اساس زندگینامه این رمان‌نویس مطرح انگلیسی به کارگردانی آدام لو ساخته می‌شود.

گلدینگ به دلیل عارضه قلبی 19 سال قبل در سن 81 سالگی درگذشت. وی گنجینه‌ای از رمان‌های ناتمام و یاداشت‌های شخصی را به جای گذاشت؛ با این حال دختر وی هیچ‌گاه اجازه چاپ این یادداشت‌ها را نداده است.

آن‌چه ما درباره زندگی شخصی این برنده نوبل می‌دانیم مرهون زندگی‌نامه وی به قلم جان کری است اما هنوز هم پرسش‌های فراوانی در خصوص زندگی خالق «ارباب مگس‌ها» باقی است.

«رویاهای ویلیام گلدینگ» که محصول شبکه بی بی سی است، جنبه‌هایی ناگفته از دوران افسردگی و انزجار این چهره ادبی فقید را به تصویر می‌کشد.همچنین تاثیرات افسردگی طولانی مدت تنها پسر گلدینگ به نام دیوید را بر روحیه لطیف پدر نمایش می‌دهد. دیوید هیچ‌گاه از این عارضه روانی رهایی پیدا نکرده است.

با این حال محور اصلی فیلم حول دوستی عمیق گلدینگ با یکی از دانشجویانش که هم‌اکنون استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه روتون در نیوجرسی است، می‌چرخد.