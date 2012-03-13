تاریخ مکتب فرانکفورت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین جی مورخ معاصر و شارح معروف مکتب فرانکفورت است که در اثر اخیر خود تاریخ این مکتب را مورد بررسی قرار داده است.

مارتین جی در این اثر برای بررسی مکتب فرانکفورت به بررسی فعالیتهای مؤسسه تحقیقات اجتماعی بین سالهای 1923 تا 1950 میلادی می پردازد.

در واقع مکتب فرانکفورت عنوانی است که برای مطالعات و تحقیقات مؤسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت اطلاق می شود. رویکرد متفکران این مکتب انتقادی است.

به این معنا که متفکران مکتب فرانکفورت فرضهای مسلم به ویژه فرضهای مورد نظر مدرنیته را با چالش مواجه می سازند.

مارتین جی مورخ معاصر و استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیاست. این کتاب با عنوان "پندار دیالکتیک" از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.