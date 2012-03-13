جزئیات دستگیری یک گروه مسلح قطری در لبنان/ مقصد سوریه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البناء، منابع امنیتی لبنانی اعلام کردند: نیروهای امنیتی لبنان، خودرویی را که راننده آن یک جوان سلفی بود، توقیف کرده اند.

این منابع بیان کردند: یکی از واحدهای امنیتی در منطقه عرسال در البقاع، این خودرو را در حالی توقیف کردند که قصد ورود به سوریه را داشت.

منابع فوق ذکر کردند: در داخل این خودرو چهار فرد مسلح وجود داشتند که از قطر وارد فرودگاه بین المللی بیروت شده بودند و در هتلی در شمال لبنان به سر می بردند.

این منابع بیان کردند: از این گروه مسلح تلفنهای همراه پیشرفته و نقشه های مراکز نظامی سوریه کشف شد.



این در حالی است که شبکه العربیه که تنها به خبرسازی و وارونه نشان دادن واقعیتهای سوریه و مظلوم نمایی گروههای مسلح می پردازد، با سانسور خبر دستگیری این گروه مسلح قطری که قصد ورود به سوریه برای کمک به گروههای مسلح را داشته است، تنها به نقل از نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اعلام کرد یک گروه سلفی در لبنان دستگیر شده اند.