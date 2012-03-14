نمایشگاه پوستر تئاتر در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه همزمان با برگزاری سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی و اتودهای نمایشی، نمایشگاهی از پوسترها و بروشورهای تئاتر استان به مدت سه روز در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان برپا شده است.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان ظهر چهارشنبه در بازدید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از 50 پوستر از آثار هنرمندان تئاتر استان گلستان که در جشنواره نمایشنامه‌خوانی و اتود سالهای 88 و 89 تولید شده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسعود طاهری از تمامی علاقمندان به هنر نمایش جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه توسط دبیرخانه جشنواره جمع‌آوری شده است.