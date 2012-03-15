به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت در نشست عصر چهارشنبه شورای مسکن با اشاره به اینکه قیمت مسکن در بجنورد کاذب است، افزود: باید همه بسیج شوند تا قیمت کاذب مسکن در بجنورد شکسته شود و در این بین رسانه ها نقش موثر و ویژه ای دارند.

وی افزود: هم اکنون دو هزار واحد مسکونی در گلستان شهر بجنورد آماده افتتاح است که انتظار داریم ساخت این واحدها در کاهش قیمت مسکن در بجنورد اثر گذار باشد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی توجه به معماری شهرها با رویکرد معماری اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: سازمان مسکن و شهرسازی با ید بر زیباسازی در ساخت و سازها و معماریهای استان توجه و نظارت کافی داشته باشد.

وی افزود: نباید اجازه داد تا ساخت و سازهای نامناسب و نازیبا، بر چهره معماری اسلامی شهرها آسیب وارد کند.

شفقت در ادامه اظهارداشت: همه دستگاههای مرتبط شامل مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.

وی در بحث کیفیت ساخت و ساز واحدهای اداری گفت: نظارت براین گونه ساخت و سازها، وظیفه دفتر فنی استانداری، نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی است که نسبت به نحوه ساخت و رعایت نکات فنی باید توجه و نظارت کنند تا این ساختمان ها با رعایت اصول فنی احداث شوند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بیش از هفت سال از تاسیس استان خراسان شمالی میگذرد، افزود: با این وجود اکثر ادارات کل استان در ساختمانهای استیجاری مستقر هستند.

وی خواستار تحقق مصوبه سفر دوم رییس جمهور در مورد استان در راستای استقرار هرچه سریعتر ادارات کل استان شد و گفت: برای تحقق این مصوبه تلاش و پیگیری تمامی دستگاههای اجرایی ضروری است.

شفقت با بیان اینکه در سال 91 تمامی ادارات کل باید ساختمان های ادارات شهرستانی را تخلیه کنند، تصریح کرد: با تحقق این امر،ادارات کل استان باعث جلوگیری از هدررفت هزینه های بالای اجاره بها در سازمانهای دولتی شده و این هزینه ها می تواند صرف نیروی انسانی و کارمندان شود.

وی همچنین خواستار پیگیری های سازمان مسکن و شهرسازی برای آماده کردن ادارات کل مانند ثبت احوال که احداث آن به پایان رسیده ولی به دلیل پاره ای از مشکلات جزیی استقرار در آن امکان پذیر نیست شد و گفت: این سازمان باید برای استقرار هرچه سریعتر ادارات در این ساختمان ها، فعالیتهای لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی نیز در این نشست گفت: در سال 90 شش هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان تحویل شده است.

علی فخرانی افزود: هم اکنون چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر آماده بهره برداری است که در آینده نزدیک با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: دو هزار واحد از مجموع این واحدها در گلستان شهر بجنورد احداث شده است.

دبیر شورای مسکن خراسان شمالی افزود: مهمترین مشکل در بخش مسکن ، نبود نیروی کارگران ماهر بخش ساختمان است زیرا این نیروها نیازمند گذراندن دوره های آموزشی برای ساخت و ساز مسکن با کیفیت هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز در این نشست گفت: در طی سالهای 89 و 90 تعداد هفت هزار و 128 فقره پروانه مهارت برای فعالان بخش ساختمان صادر شده است.

حسین بابائیان افزود: این کارگران و فعالان بخش ساختمان در 15 رشته اصلی ساختمان آموزش های لازم را گذرانده اند.

وی همچنین افزود: تاکنون چهارهزار نفر از فعالان بخش ساختمان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.