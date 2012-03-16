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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

شعبانی فرد:

540 میلیارد ریال اعتبار بین دستگاههای استان مرکزی توزیع شد

540 میلیارد ریال اعتبار بین دستگاههای استان مرکزی توزیع شد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی از توزیع مجموعا 540 میلیارد ریال از اعتبارات استان مرکزی از محلهای مختلف بین دستگاهها در روزهای پایانی سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنج شنبه در آخرین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی، از توزیع مجموعا 540 میلیارد ریال از اعتبارات استان مرکزی از محل های مختلف بین دستگاهها در روزهای پایانی سال خبر داد و از مدیران خواست برای دریافت معوقات وصولی های خود تا قبل از بسته شدن دفاتر خزانه اقدام کنند.

شعبانی فرد گفت: 300 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 180 قانون بودجه، 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات مازاد بر درآمد، 70 میلیارد ریال از محل تامین کسری بودجه جاری و 110 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی به استان ابلاغ و در حال توزیع است.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای استان بیش از 210 میلیارد ریال به شهرداری اراک بدهکارند، دستور تشکیل ستاد تسهیل برای بررسی و پرداخت معوقات شهرداری را داد.

کد مطلب 1561030

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