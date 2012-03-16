540 میلیارد ریال اعتبار بین دستگاههای استان مرکزی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنج شنبه در آخرین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی، از توزیع مجموعا 540 میلیارد ریال از اعتبارات استان مرکزی از محل های مختلف بین دستگاهها در روزهای پایانی سال خبر داد و از مدیران خواست برای دریافت معوقات وصولی های خود تا قبل از بسته شدن دفاتر خزانه اقدام کنند.

شعبانی فرد گفت: 300 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 180 قانون بودجه، 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات مازاد بر درآمد، 70 میلیارد ریال از محل تامین کسری بودجه جاری و 110 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی به استان ابلاغ و در حال توزیع است.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای استان بیش از 210 میلیارد ریال به شهرداری اراک بدهکارند، دستور تشکیل ستاد تسهیل برای بررسی و پرداخت معوقات شهرداری را داد.