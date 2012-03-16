علائی مقدم در حاشیه بازدید از نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین هدف از برگزاری این گونه نمایشگاه ها را حمایت از تولیدات داخلی ذکر کرد و افزود: در این نمایشگاه ها، شهروندان می توانند در یک محل به صورت یکجا، اجناس مورد نیاز خود را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.

وی با اشاره به حضور تولید کنندگان داخلی در این نمایشگاه، اظهار داشت: حضور مستقیم تولید کنندگان در این نمایشگاه ها موجب حذف واسطه ها و مناسب بودن قیمت کالاها شده که در نهایت موجبات رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

فرماندار گرمسار همچنین افزود: به دنبال ایجاد نمایشگاه های دائمی خرید کالا برای شهروندان عزیز هستیم.

علایی مقدم ضمن تاکید بر اینکه رضایت مردم از این نمایشگاه ها مستلزم نظارت سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت با همکاری اتحادیه هاست، تصریح کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده بازرسان سازمان تعزیرات در محل نمایشگاه حضور فعال دارند.

وی افزود: افزایش کانالهای توزیع کالا در زمان اوج تقاضا موجب رضایتمندی شهروندان شده و سبب می شود حقوق مصرف کننده تضییع نشود.

فرماندار گرمسار بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نمایشگاه ها، مراتب را به شماره 124 گزارش کنند.

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بهاره واقع در سالن ورزشی جانبازان جنب سرای ورزشکاران دایر است.

در این نمایشگاه انواع پوشاک، کیف، کفش، خشکبار، مواد غذایی و منسوجات با تخفیف 10 تا 20درصد ارایه می شود.

نمایشگاه فروش بهاره گرمسار 36 غرفه دارد.