جشن بزرگ نوروز در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این جشن با هنرمندی هنرمندان اعزامی از ایران شامگاه دوشنبه 29 اسفند ماه در سالن اجتماعات برج های دوقلو مالزی (convention centre in kuala lumpur ) برگزار خواهد شد.

جشن بزرگ نوروز با هنرمندی هنرمندان اعزامی از ایران شامل نواحی ایران ، همدلان نوا ، عمو پورنگ و حمید عسگری برگزار می شود .

بر اساس این گزارش ، تعدادی از مقامات و اساتید مالایی علاقه مند به فرهنگ و سنن ایران اسلامی نیزدر این مراسم حضور خواهند داشت .

رایزنی فرهنگی کشورمان از ایرانیان مقیم مالزی درخواست کرده برای دریافت کارت های ورود به سالن به این رایزنی مراجعه کنند و یا ازطریق رایزنی علمی ، مدارس ایرانی ، انجمن های دانشجویی دانشگاهها، هیات های مذهبی مناطق مختلف کوالالامپور کارت حضور در مراسم را دریافت نمایند.