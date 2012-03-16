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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

شامگاه دوشنبه؛

جشن بزرگ نوروز در مالزی برگزار می شود

جشن بزرگ نوروز در مالزی برگزار می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار جشن بزرگ نوروز در مالزی برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این جشن با هنرمندی هنرمندان اعزامی از ایران شامگاه دوشنبه 29 اسفند ماه در سالن اجتماعات برج های دوقلو مالزی (convention centre in kuala lumpur ) برگزار خواهد شد.

جشن بزرگ نوروز با  هنرمندی هنرمندان اعزامی از ایران شامل نواحی ایران ، همدلان نوا ، عمو پورنگ و حمید عسگری برگزار می شود .

بر اساس این گزارش ، تعدادی از مقامات و اساتید مالایی علاقه مند به فرهنگ و سنن ایران اسلامی نیزدر این مراسم حضور خواهند داشت . 

رایزنی فرهنگی کشورمان از ایرانیان مقیم مالزی درخواست کرده برای دریافت کارت های ورود به سالن به این رایزنی مراجعه کنند و یا ازطریق رایزنی علمی ، مدارس ایرانی ، انجمن های دانشجویی دانشگاهها، هیات های مذهبی مناطق مختلف کوالالامپور کارت حضور در مراسم را دریافت نمایند.

کد مطلب 1561324

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