اقدامات بنیادی در حوزه فرهنگ در شهر فردیس نیازمند منابع و امکانات است

حجت الاسلام شمس الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر سه موسسه قرآنی سلام، بنت الهدی و پرتو صبح صادق در حال فعالیت در رشته های گوناگون قرآنی از جمله حفظ، قرائت و مفاهیم هستند که بیش از هزار قرآن آموز در سنین مختلف در این موسسات عضو هستند.

وی اظهار داشت: علاوه بر موسسات مذکور پنج موسسه قرآنی دیگر نیز در مرحله گرفتن مجوز هستند.



وی ادامه داد: شهر فردیس با جمعیت بالای خود نیازمند انجام کار بنیادی در بخش فرهنگ است که این هدف با در اختیار گرفتن منابع و امکانات به دست می آید.



بنیاد مهدویت با هدف مقابله با فرقه های ضاله راه اندازی شد





سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد فردیس در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح بنیاد مهدویت اشاره کرد و هدف اصلی از راه اندازی این بنیاد را مبارزه با فرقه های ضاله در منطقه فردیس و شناساندن امام عصر (عج) به مردم به خصوص جوانان و همچنین گسترش فرهنگ مهدویت در کرج عنوان کرد.



وی همچنین از برگزاری جلسات شب شعر، برگزاری سوگواره وفا برای اولین بار در استان البرز، برگزاری نمایشگاه کتاب، توزیع کتاب به مراکز عمومی این شهر به ارزش 120 میلیون تومان، برگزاری نمایشگاه نقاشی و اجرای نمایش خیابانی به عنوان بخشی از فعالیت های این اداره در شش ماهه گذشته نام برد.



50 نمایش با موضوع دفاع مقدس در کرج به روی صحنه رفت





حجت الاسلام فلاح اجرای 50 نمایش با مضمون دفاع مقدس توسط هنرمندان کرجی در مدارس کرج و همچنین دیدار با خانواده شهدا را بخش دیگری از فعالیت های صورت گرفته در این اداره در مدت زمان مذکور دانست.



وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی این اداره راه اندازی انجمن های مختلف است که تا کنون انجمن هنرهای نمایشی فردیس راه اندازی شده و در حال پیگیری راه اندازی انجمن های موسیقی، شعر و... نیز هستیم.



وی بر توسعه فرهنگ به ویژه از راه کتابخوانی تاکید کرد و گفت: نباید کتاب ها در کتابخانه ها محبوس شوند بلکه باید شرایطی را ایجاد کرد که همه قشرهای مردم بتوانند هماهنگ با نیازهای خود به انواع کتاب دسترسی داشته باشند.

