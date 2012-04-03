جزئیات ساعات موظف اعضای هیات علمی پزشکی/ وزیر مستثنی از موظفی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت و وظایف عضو هیات علمی بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیت های اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات درمانی و ارتقای سلامت و فعالیت های تخصصی در خارج از موسسه نیز استوار است.

تعداد واحد موظف برای اعضای هیات علمی آموزشی که وظایف مدیریتی بر عهده ندارند 10 تا 17 واحد و ساعت موظف تدریس در هفته آنها بر اساس مراتب دانشگاهی است.

ردیف مرتبه دانشگاهی هیات علمی آموزشی ساعت موظف تدریس در هفته 1 مربی آموزشیار 17 ساعت 2 مربی 16 ساعت 3 استادیار 14 ساعت 4 دانشیار 12 ساعت 5 استاد 10 ساعت

اعضای هیات علمی که طرح های پژوهشی در دست اجرا دارند و باید وقت بیشتری را صرف امور پژوهشی کنند بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشکده و یا رئیس مرکز حسب مورد و تصویب شورای پژوهشی موسسه می توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را صرف امور پژوهشی کنند، مشروط بر اینکه ساعات تدریس و آموزش موظف از نصف میزان حداقل مندرج در این ماده کمتر نباشد.

واحد موظف تدریس اعضای هیات علمی که سمت های اجرایی دارند

ردیف سمت اجرایی واحد موظف تدریس 1 مقامات شامل : رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، معاونین معاون اول، وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزیر، شهرداران صفر واحد 2 روسای دانشگاههای علوم پزشکی - روسای سازمان های مستقل یک واحد 3 روسای دانشکده های مستقل، معاونان دانشگاهها - مدیران کل ستادی وزارت بهداشت دو واحد 4 روسای دانشکده های، معاونان دانشکده های مستقل سه واحد 5 معاونان دانشکده های، روسای بیمارستانها چهار واحد 6 مشاورین و معاونان ادارات کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج واحد

در خصوص سمت هایی که در جدول نیامده است شورای موسسه تصمیم گیری می کند که این میزان نباید کمتر یا مساوی از واحد موظف تعیین شده برای مقام مافوق وی باشد.

تعداد واحد موظف اعضای هیات علمی پژوهشی 6 تا 9 واحد پژوهشی تعیین می شود که این میزان باتوجه به مراتب علمی و سمت اجرایی است.

ردیف مرتبه دانشگاهی هیات علمی پژوهشی واحد موظف تدریس 1 مربی پژوهش 9 واحد 2 استادیار پژوهش 8 واحد 3 دانشیار پژوهش 7 واحد 4 استاد پژوهش 6 واحد

فعالیت اعضای هیات علمی پژوهشی و بالینی بر اساس واحد پژوهشی (مانند واحد درسی در موسسه) محاسبه می شود. به مازاد بر واحدهای موظف تحقیق، متناسب با میزان افزایش فعالیت های پژوهشی و بر اساس مصوبات مربوط، حق التحقیق تعلق می گیرد که میزان آن به ازای هر ساعت یک 60 ام حقوق مبنا و فوق العاده مخصوص مندرج در حکم استخدامی عضو هیات علمی خواهد بود.

واحد موظف پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهشی دارای سمت اجرایی

ردیف سمت اجرایی واحد موظف پژوهش 1 مقامات شامل : رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، معاونین معاون اول، وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزیر، شهرداران صفر واحد 2 روسای پژوهشگاهها دو واحد 3 روسای پژوهشکده ها و معاونان پژوهشگاهها سه واحد 4 معاونین پژوهشکده ها و روسای مراکز تحقیقاتی چهار واحد 5 روسای مراکز رشد (انکیباتورها) و معاونین مراکز تحقیقاتی پنج واحد 6 مدیران گروه ها و بخشهای پژوهشی شش واحد

اعضای هیات علمی شاغل اعم از اینکه سمت اجرایی داشته و یا نداشته باشند می توانند حداکثر تا 8 واحد نظری به صورت حق التدریسی تدریس کنند و در موارد استثنایی به پیشنهاد روسای دانشکده ها و تصویب شورای موسسه می توانند 4 واحد اضافی نیز تدریس کنند. واحدهای مربوط به پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شامل حداکثر تعیین شده در این تبصره نیست.