مرکز مشاوره ولای شهرری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز صبح سه شنبه افتتاح و با موضوعاتی از قبیل مشاوره خانواده، تربیتی، ازدواج، کودک و ... کار خود را آغاز خواهد کرد.

همچنین کارگاه های مشاوره در سه مرکز از جمله فرهنگسرای ولا، کتابخانه شیخ صدوق و کتابخانه شیخ کلینی مستقر است.

علاقه مندان برای ثبت نام و تعیین وقت می توانند به یکی از مراکز فوق مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33374770 تماس بگیرند.

گفتنی است انسان در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی از جمله رشد و تکامل، تحصیل، اشتغال، ازدواج، سلامتی، زندگی اجتماعی اغلب با موقعیتهای متعارض، تنش زا و چالش برانگیزی مواجه می شد که بسیاری از آنها با سلامت و بهزیستی او مرتبط است. چنین موقعیتهایی و به طور خاص مشکلات مرتبط با سلامتی، نه تنها فرد را متأثر می سازد، بلکه در بیشتر اوقات خانواده، نزدیکان و عملکرد تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی فرد را نیز در معرض خطر آسیب قرار می ‌دهد.

گاهی اوقات بروز موقعیتهای تنش زا و بحرانی به از هم گسیختگی فرد و کاهش توانایی او برای تعریف، تحلیل و تدبیر مسئله منجر می‌شود.

در چنین شرایطی یاری کارشناسانه می‌تواند به او کمک کند تا با شناخت بهتر و چندجانبه مسئله، شناسایی راه حلهای گوناگون، اتخاذ تصمیم مناسب و بالاخره عمل، تعادل را بازیابد. معمولاً نیز اغلب افراد در این موقعیتها در جستجوی مشاوره و کسی که بتواند مشاور خوبی باشد، برمی ‌آیند.

مشاوره می تواند به مردم کمک کند تا در برابر شرایط ناخوشایند و تنش ‌زا به نحو مؤثری عمل کنند و سازگاری یابند.