صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای آزمایشی IPTV در تهران، مشهد و تبریز در سال 90 اظهار داشت: سیستم مخابرات آمادگی ارائه سرویس تلویزیون اینترنتی را دارد و در این زمینه سازمان صدا و سیما باید زمان آغاز به کار این پروژه را اعلام کند.

وی با بیان اینکه مذاکرات اجرای این پروژه با صدا و سیما صورت گرفته و همه چیز آماده راه اندازی IPTV است، تصریح کرد: به محض اعلام سازمان صدا و سیما در ارائه این سرویس، بسترهای مخابراتی در شهرهای بزرگ آمادگی راه اندازی این نوع تلویزیون را خواهند داشت و اقدامات لازم صورت می گیرد.

پیش از این نیز سیدمصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به گستره شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران و سرمایه گذاری کلانی که در این بخش انجام گرفته است به مهر گفته بود تلویزیون اینترنتی را از طریق شبکه فیبرنوری در 3 شهر پیاده سازی کرده ایم و به تدریج این پروژه در مابقی استانهای کشور نیز راه اندازی خواهد شد.

براساس اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه، تلویزیون کابلی باید تا پایان این برنامه در کشور راه اندازی شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته پیش بینی می شود این امر تا سال چهارم برنامه پنجم توسعه محقق و بیش از 7 میلیون نفر در کشور مشترک تلویزیون کابلی شوند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال گذشته و با توافقهای صورت گرفته با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی مبتنی بر شبکه باند وسیع را آغاز کرد که قرار است براساس این توافقات، سازمان صدا و سیما مسئولیت تولید محتوای این تلویزیون کابلی را عهده دار شود.

البته مقدمات راه اندازی تلویزیون اینترنتی به عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال 88 در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گرفت و پس از آن گفته شد که کانالهای انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده و مذاکرات با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تولید محتوا بر روی این شبکه آغاز شده است.



به گزارش مهر، پدیده جهانی تلویزیون اینترنتی فرصتی برای شرکت‌های مخابراتی در جهت استفاده بهتر از زیرساخت‌های خود برای ارسال ویدئو و محتوای دیجیتال روی شبکه‌های IP فراهم کرده و به همین دلیل امروزه بسیاری از سرویس‌دهندگان باند وسیع، ارائه سرویس‌های نوین تلویزیونی را روی شبکه‌های IP آغاز کرده‌اند.



پخش دیجیتالی تلویزیون، ویدئو برطبق تقاضا، فیلم برطبق تقاضا که کاربران از یک" بانک فیلم" فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند، برنامه‌ها و محتواهای ذخیره ‌شده‌ای که لزومی به مشاهده بهنگام آنها نیست و کاربر می‌تواند آنها را دانلود و سپس مشاهده کند، سرویس‌های تلفنی گوناگون، دسترسی به اینترنت و آموزش از راه دور از جمله کاربردهای IP-TV عنوان شده که قرار است همگام با دیگر کشورها در ایران نیز راه اندازی شود.