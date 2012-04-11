غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیسیون ویژه مجلس تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه کرده و هم اکنون گزارش آن را به نظرخواهی اعضای کمیسیون رسانده است، گفت: پس از جمع بندی این گزارش هفته آینده به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نمایندگان با آن به قوه قضائیه ارجاع می شود.

به گفته وی، عدم پرداخت سهم تولید، استقراض از بانک مرکزی و عدم تسویه آن، پرداخت های بیش از پیش بینی قانون نسبت به سهم خانوار و پرداخت های اخیر دولت بدون مجوز قانونی از مجلس از جمله مهمترین محورهای گزارش تهیه شده توسط کمیسیون ویژه مجلس است.

مصباحی مقدم یادآور شد: چندی پیش کمیسیون ویژه گزارشی از تخلفات دولت در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها را به صحن مجلس ارائه کرد اما نسبت به آن رای گیری انجام نشد. این بار از آنجا که دولت به رفع این تخلفات توجه نکرد و راه جبران را در نظر نگرفت تصمیم گرفته شد تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شود.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: پولی که هم اکنون دولت برای یارانه ها به حساب خانوارها ریخته و قابل برداشت نیست یکی از موضوعات اشاره شده در گزارش است. این مبالغ ریخته شده هیچ گونه منبعی ندارد.