ارومیه میزبان المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان/ رقابت 3500 دانشجو در رشته های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صدقی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی یازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان سراسر کشور به میزبانی ارومیه، افزود: این دوره از رقابها طی تیرماه سال جاری با حضور سه هزار و 500 دانشجوی پسر در 12 رشته ورزشی به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

وی فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شنا، بدمینتون، دو و میدانی، کشتی آزاد و کشتی فرنگی را رشته های ورزشی این دوره از المپیاد دانست و اظهار داشت: افزایش سلامت جسمی و روانی دانشجویان، ترویج دوستی و تقویت روحیه همکاری و آشنایی دانشجویان با فرهنگ، آداب و سنن مناطق مختلف کشور از جمله اهداف برگزاری المپیاد دانشجویی است.

رئیس دانشگاه ارومیه برگزاری المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان در ارومیه را بهانه ‌ای برای معرفی توانمندیها و استعدادهای بالقوه این استان دانست و گفت: امسال چهار هزار دانشجو مهمان این استان شده که همگی پرسشگر بوده و از نخبگان آینده کشور محسوب می‌شوند از این رو انتظار می‌رود مسئولان استان به همراه مسئولان دانشگاه ارومیه میزبانی مناسبی در همه ابعاد به عمل آورند.

صدقی ادامه داد: یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور به یقین شاهد شکوه و بزرگی ورزش دانشگاهی خواهد بود که در ابعاد کمی و کیفی کارنامه‌ای درخشان را به یادگار می گذارد.

وی یادآور شد: انتظار جامعه ورزش کشور از دانشگاهیان بسیار بالاست زیرا کشف استعدادهای ورزشی کشور، مدیران لایق و مسئولانی که می‌توانند به ورزش کشور کمک کنند در رویدادهای ملی ورزش‌های دانشگاهی نمایان می‌شوند و بدون شک پشتوانه علمی و ورزشی ارزشمندی برای آینده ورزش ایران اسلامی است.