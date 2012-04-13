عظیم زرینکوب برادر عبدالحسین زرینکوب (همسر قمر آریان) در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان و مکان انجام مراسم تشییع پیکر این نویسنده و پژوهشگر فقید کشورمان را اعلام کرد.
به گفته وی، پیکر زندهیاد قمر آریان ساعت 9:30 فردا شنبه 26 فروردین از جلوی منزلش واقع در تهران، خیابان زرتشت شرقی، درب جنوبی ساختمانهای بهجتآباد، رو به روی پارک کریمخان، بلوک 2، طبقه 6 پلاک 36 به سمت بهشت زهرا (س) تشییع میشود.
زرینکوب افزود: قبر دکتر زرینکوب در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) دوطبقه ساخته شده و پیکر خانم آریان در طبقه دیگر این قبر در کنار همسر فقیدش به خاک سپرده میشود.
عظیم زرینکوب همچنین گفت: مجلس ختم خانم آریان از ساعت 16 تا 17:30 روز دوشنبه 28 فروردین در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار میشود.
وی در پایان از اهالی فرهنگ و به ویژه اصحاب رسانه که به گفته وی در تجلیل قمر آریان و خدمات ارزنده وی به فرهنگ ایران زمین، سنگ تمام گذاشتهاند، به صورت ویژه قدردانی کرد.
قمر آریان در سال 1301 در شهر مشهد متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید. دو سه سالی در دانشسرای مقدماتی دختران مشهد به کار تدریس پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل عازم تهران شد. در سال 1327 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اخذ درجه لیسانس نائل شد و سپس در دوره دکتری ادبیات وارد گشت.
3. ترجمه کتاب شرق نزدیک در تاریخ (یک سرگذشت پنج هزار ساله اثر پروفسور فیلیپ حتی استاد سابق دانشگاه پرینستون) از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 4. ترجمه کتاب جهان اسلام اثر برتولد اشپولر از انتشارات امیرکبیر.
