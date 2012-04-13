عظیم زرین‌کوب برادر عبدالحسین زرین‌کوب (همسر قمر آریان) در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان و مکان انجام مراسم تشییع پیکر این نویسنده و پژوهشگر فقید کشورمان را اعلام کرد.

به گفته وی، پیکر زنده‌یاد قمر آریان ساعت 9:30 فردا شنبه 26 فروردین از جلوی منزلش واقع در تهران، خیابان زرتشت شرقی، درب جنوبی ساختمان‌های بهجت‌آباد، رو به روی پارک کریمخان، بلوک 2، طبقه 6 پلاک 36 به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

زرین‌کوب افزود: قبر دکتر زرین‌کوب در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) دوطبقه ساخته شده و پیکر خانم آریان در طبقه دیگر این قبر در کنار همسر فقیدش به خاک سپرده می‌شود.

عظیم زرین‌کوب همچنین گفت: مجلس ختم خانم آریان از ساعت 16 تا 17:30 روز دوشنبه 28 فروردین در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار می‌شود.

وی در پایان از اهالی فرهنگ و به ویژه اصحاب رسانه که به گفته وی در تجلیل قمر آریان و خدمات ارزنده وی به فرهنگ ایران زمین، سنگ تمام گذاشته‌اند، به صورت ویژه قدردانی کرد.

قمر آریان در سال 1301 در شهر مشهد متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید. دو سه سالی در دانشسرای مقدماتی دختران مشهد به کار تدریس پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل عازم تهران شد. در سال 1327 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اخذ درجه لیسانس نائل شد و سپس در دوره دکتری ادبیات وارد گشت.

در تمام این دوران از محضر استادانی مانند زنده‌یادان بدیع‌الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، علی‌اصغر حکمت، جلال همایی، محمد معین، ذبیح‌اللـه صفا، حسین خطیبی و در زبانهای باستانی از محضر استاد پورداود، استاد مقدم و صادق‌کیا بهره‌مند شد.

آریان رساله دکتری خود را که موضوع آن مسیحیت و تأثیر آن در ادب فارسی است، در سال 1337 با درجه بسیار خوب گذراند. مقالات، اشعار و ترجمه‌های وی در مجلات ادبی تهران از جمله یغما، سخن، مهرگان، مروارید و راهنمای کتاب نشر شده است. یک دوره یکساله راهنمای کتاب به سردبیری وی منتشر شده است.

از آثار او می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد: 1- کمال‌الدین بهزاد (تحقیق در احوال و آثار بهزاد در محیط هرات عهد شاهرخ) از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر (چاپ دوم انتشارات هیرمند). 2. چهره مسیح در ادب فارسی (چاپ دوم انتشارات سخن).

3. ترجمه کتاب شرق نزدیک در تاریخ (یک سرگذشت پنج هزار ساله اثر پروفسور فیلیپ حتی استاد سابق دانشگاه پرینستون) از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 4. ترجمه کتاب جهان اسلام اثر برتولد اشپولر از انتشارات امیرکبیر.