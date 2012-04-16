قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از 100 هزار مسکن مهر در حال ساخت وجود دارد؛ از این تعداد 93 هزار و 400 مسکن مهر و مابقی آن پروژه های خود مالکی بخش خصوصی است.

وی افزود:93هزار و455 واحد مربوط به شهر جدید هشتگرد و مابقی به شهرهای مابین استان البرز که شامل بالای 25 هزار و زیر 25 هزار جمعیت اختصاص دارد.

ضیایی فر گفت: ساخت مسکن نقاط زیر 25 هزار جمعیت برعهده اداره کل راه و شهرسازی است و زیر 25 هزار نیز به بنیاد مسکن واگذار شده است.

قائم مقام راه با اشاره به افتتاح پروژه های مسکن مهر در سال گذشته افزود: در سال گذشته 6 هزار و 700 واحد مسکن مهر افتتاح شد و در سال جاری نیز درصدد تکمیل مابقی و افتتاح و تحویل آن به متقاضیان هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 85 درصد متقاضیان مسکن مهر از تهران به این استان آمده اند وما نیز با اطلاع رسانی ها ی لازم کلیه متقاضیان مسکن در استان را جهت ثبت نام در واحد های مسکن مهر آگاه ساخته ایم.

ضیایی فر گفت: هم اکنون کلیه دستگاه های خدمت رسان در حال تکمیل مابقی واحد های مسکن مهر هستند و پیش بینی می شود که تا پایان خرداد ماه ده هزار واحد مسکن مهر نیز افتتاح شود.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز سازندگان این واحد ها بر روی انشعابات و محوطه سازی های پیرامونی است و کلیه نیازهای ساکنان اعم از مراکز آموزشی، مدارس ، فضای سبز و... در نظر گرفته شده است.