مسابقات ورزشی قهرمانی دختران دانش آموز خراسان رضوی پایان یافت

عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات به میزبانی مشهد در چهار رشته ورزشی بسکتبال، والیبال، هندبال و فوتسال با حضور 770 نفر برگزار شد.

وی افزود: در رشته بسکتبال تیم های نیشابور، سبزوار و ناحیه 6 مشهد به ترتیب حائز عناوین اول تا سوم شدند.

وی تصریح کرد: در رشته والیبال که با حضور 17 تیم و 238 شرکت کننده در 2سالن ورزشی شهید نورالله کاظمیان و شهرستانی برگزار شد تیم های ناحیه 4و 7 مشهد و خواف توانستند عناوین اول تا سوم را کسب کنند.

میرسیستانی افزود: در رشته هندبال تیم های سبزوار، ناحیه2 و یک مشهد و در رشته فوتسال نیز که 238 نفر در قالب 17 تیم باهم به رقابت پرداختند، تیم های ناحیه یک و 2 مشهد و تبادکان حائز مقام های اول تا سوم شدند.

وی تصریح کرد: مسابقات ورزشی دختران دانش آموز استان در مقطع متوسطه از امروز در پنج رشته ورزشی بسکتبال، هندبال، فوتسال، والیبال و بازی های کبدی در مشهد آغاز خواهد شد.