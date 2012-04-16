رقابت 2500 اثر علوم انسانی در جشنواره فارابی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، در آبان‌ماه امسال با مشارکت مراکز علمی و پژوهشگران داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار پژوهشی به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی 25 اسفند 1390 پایان یافت و تعداد آثار ثبت شده در گروه‌های داخلی حدود 2500 اثر اعلام شده که داوری این آثار پس از تشکیل گروههای علمی توسط اساتید ممتاز دانشگاهها صورت خواهد گرفت.

این جشنواره در راستای تولید دانش مناسب با نیازهای جامعه اسلامی است که می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد و برگزارکنندگان آن معتقدند که آثار ارسالی به دبیرخانه، امسال در مقایسه با پنجمین دوره جشنواره 25 درصد افزایش داشته که نشان از رشد علمی فزاینده در کشور دارد.