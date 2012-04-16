  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

رقابت 2500 اثر علوم انسانی در جشنواره فارابی

رقابت 2500 اثر علوم انسانی در جشنواره فارابی

با اتمام مهلت ارسال آثار پژوهشی به دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی، بالغ بر 2500 اثر در جشنواره امسال با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، در آبان‌ماه امسال با مشارکت مراکز علمی و پژوهشگران داخلی و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار پژوهشی به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی 25 اسفند 1390 پایان یافت و تعداد آثار ثبت شده در گروه‌های داخلی حدود 2500 اثر اعلام شده که داوری این آثار پس از تشکیل گروههای علمی توسط اساتید ممتاز دانشگاهها صورت خواهد گرفت.
 
این جشنواره در راستای تولید دانش مناسب با نیازهای جامعه اسلامی است که می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد و برگزارکنندگان آن معتقدند که آثار ارسالی به دبیرخانه، امسال در مقایسه با پنجمین دوره جشنواره 25 درصد افزایش داشته که نشان از رشد علمی فزاینده در کشور دارد.
کد مطلب 1578181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها