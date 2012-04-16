به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی ضمن اعلام این خبر در نخستین نشست رسانه‌ای سال جاری این مرکز فرهنگی - موسیقایی، با اشاره به فعالیت‌های آتی موزه موسیقی گفت: موزه موسیقی موسسه‌ای غیردولتی است. وجود این مرکز هم در هنر موسیقی و هم در سایر عرصه‌های فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از جمله رخدادهای خاص محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: بخشی از اتفاق‌های ویژه در موزه موسیقی به گردآوری میراث معنوی موسیقی و تجمیع آنها در این مرکز برمی‌گردد و در این راستا تلاش کردیم تا متعلقات معنوی مربوط به موزه موسیقی را افزایش دهیم و مجموع آثار موجود در این مجموعه را تا حد قابل قبولی ارتقا دهیم. به همین منظور از افراد صاحب نظر در حوزه‌های مختلف دعوت به همکاری کردیم که یکی از این بخش‌ها به گردآوری سازها اختصاص دارد.

مرادخانی در ادامه در توضیح گردآوری سازهای موسیقی در این موزه افزود: محمدرضا درویشی مسئولیت این بخش را به عهده دارد و خود او نیز مجموعه سازهایی را که طی سالهای گذشته گردآوری کرده بود به موزه اهدا کرد.





مدیرعامل خانه موسیقی همچنین افزود: در مدت زمانی که از آغاز کار موزه موسیقی تا به امروز می‌گذرد سعی کردیم مجموعه غنی از آثار و تجهیزات موسیقیایی را از سال 1284 شمسی تا امروز گردآوری کرده‌ایم که برخی از آنها نیز نیاز به بازسازی‌های جدی داشته است. همچنین در حال حاضر مراحل تکمیلی استودیوی موزه را در دست کار داریم و پس از تکمیل این استودیو کار اصلی موزه آغاز خواهد شد.



در ادامه این نشست مرادخانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد پوررضا گفت: استاد پوررضا میراث دار فرهنگ موسیقایی شمال کشور بوده و ما امیدواریم تا زمانی که چنین اساتیدی در قید حیات هستند از بارعلمی آنها استفاده شود و البته یکی از فعالیت‌های موزه موسیقی نیز پرداختن به چنین استادانی است.



این مدیرعامل همچنین ضمن اشاره به تلاش شورای شهر تهران برای تقویت فعالیت‌های موزه موسیقی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به خصوص آقای خادم رئیس کمیسیون حقوقی این شورا در مباحث مختلف به موزه موسیقی کمک‌های شایسته‌ای کرده‌اند که می‌بایست از این زحمات قدردانی کرد. ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم با مساعدت دوستان یکی دو ساختمان اطراف موزه را به مجموعه اضافه کنیم تا بخش اداری به طور کامل از فضای کنونی موزه جدا شود.



وی در پایان با اشاره به این مطلب که موزه موسیقی تاکنون از کمک‌های مالی دولت بهره‌مند نشده است گفت: تاکنون هیچ کمک مالی از هیچ بخش دولتی دریافت نکردیم البته در این راه پیشنهادهایی داشته‌ایم که امیدواریم این پیشنهادها با تعاملاتی که با معاونت هنری در حال انجام است و نگاه مثبتی که این معاونت نسبت به فعالیت‌های موزه موسیقی دارند شکل بگیرد.