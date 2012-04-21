به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در راستای تحقق شعار ایجاد ماه کتاب در کشور، گروه فرهنگ و ادب شبکه اول سیما سلسله برنامه‌ای را با موضوع معرفی نویسندگان معاصر انقلاب اسلامی با عنوان «اردیبهشت کتاب» تولید و پخش می‌کند.

این برنامه که نخستین قسمت از آن شنبه‌شب دوم فروردین ماه و بعد از اخبار ساعت 19 شبکه اول سیما پخش خواهد شد، شامل سی قسمت 10 دقیقه‌ای خواهد بود که در طول ماه اردیبهشت، هر شب حتی جمعه‌ها بر روی آنتن خواهد رفت.

در نخستین برنامه «اردیبهشت کتاب»، نصرالله قادری نویسنده و از اهالی تئاتر معرفی می‌شود و گفتگوی کوتاهی نیز با وی درباره آثار داستانی‌اش انجام خواهد شد و فردا شب نیز ابوالفضل زرویی نصرآباد میهمان این برنامه خواهد بود.

همچنین نویسندگانی چون مصطفی رحماندوست، محمدرضا بایرامی، صادق کرمیار، علی شاه حاتمی، سید مجتبی حسینی، سارا عرفانی و...نیز در برنامه‌های آتی اردیبهشت کتاب حاضر خواهند بود.

اردیبهشت کتاب هر شب و از ساعت 19:35 پخش خواهد شد و مجری آن علیرضا غفاری است.