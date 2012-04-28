به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال 87 بود که امرالله احمدجو از پایان نگارش طنز شبانه "اوسنه پادشاهی" در 50 قسمت خبر داد. سریالی که آن زمان مشغول بازنویسی‌اش بود و اعلام کرد مجموعه روایتگر پادشاهی است که ماجراهای مختلفی برایش اتفاق می‌افتد. البته در این اثر به تاریخ خاصی پرداخته نمی‌شود و داستان‌ها مثل مجموعه "سلطان و شبان" خیالی است.

در واقع احمدجو از نگارش پروژه‌ای خبر داد که ایپزودیک است و برخی قصه‌های آن در دو قسمت روایت می‌شوند. نکته جالب توجه برای کسانی که مجموعه‌های قبلی این کارگردان پیشکسوت همچون "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" را دیده‌اند، هم راستایی این اثر با آن سریال‌ها است. اثری که تدارکات سبک‌تری دارد و قالب طنزهایش بیشتر شوخی و مضمون داستان‌هایش اخلاقی است.

سرانجام تیرماه 88 احمدجو متن بازنویسی شده سریال تازه‌اش را به شبکه سوم تحویل داد و پس از طی مراحل اداری معمول مهر ماه 88 تهیه کننده این سریال رضا جودی معرفی شد. البته آغاز تصویربرداری سریال به سال 89 و اردیبهشت ماه موکول شد.

بنابراین احمدجو که محمود پاک نیت را به عنوان نقش اول سریال خود برگزیده و همسر وی مهوش صبرکن را نیز در فهرست بازیگران جای داده بود، با اتمام نوروز 89 سریال تازه خود را در اصفهان کلید زد و پس از حاشیه‌هایی چون منتفی شدن حضور حمیدرضا پگاه، اغلب بازیگران اصفهانی را برای حضور در سریال دعوت کرد.

ادای احترام به خسرو شکیبایی و ژاله علو

با گذشت 1 سال و دو ماه از آغاز تصویربرداری در اصفهان سرانجام در تیر ماه 90 ساخت "اوسنه پادشاهی" به پایان رسید و احمدجو این کارگردان گزیده کار در گفتگویی از ادای احترام به مرحوم خسرو شکیبایی و ژاله علو خبر داد: در یکی از قصه‌های این سریال اشاره مستقیمی به سریال "روزی روزگاری" داشته‌ام و به این واسطه از مرحوم خسرو شکیبایی و ژاله علو تقدیر کرده‌ام. مهتاج نجومی نقش خاله لیلا که علو در روزی روزگاری ایفا کرده بود را برعهده دارد و علیرضا شجاع نوری نقش خسرو شکیبایی را مجددا ایفا کرده است.

با اتمام تصویربرداری این مجموعه بی حاشیه کارگردان سریال از مراحل تدوین اظهار رضایت کرد و تنها نکته قابل توجه درباره سریال این بود که عنوان آن از "اوسنه پادشاهی" به "پشت کوه‌های بلند" تغییر پیدا کرد که به نوعی تداعی‌گر سرزمینی ناشناخته پشت کوه‌ها بود که مسائل اجتماعی و اخلاقی در این فرصت به نقد گذاشته می‌شوند.

سرانجام با پایان نوروز 91 و همزمان با پخش سریال "مسیر انحرافی" انتظارها به سر رسید و اعلام شد از نهم اردیبهشت شاهد پخش هرشبی "پشت کوه‌های بلند" خواهیم بود. وعده‌ای که از امشب عملی می‌شود.

محمود پاک نیت ، حسن اکلیلی، انوشیروان ارجمند، فردوس کاویانی، آتش تقی پور، مهوش صبرکن، علیرضا شجاع نوری، مهتاج نجومی، محمد فیلی ، بهروز مسروری، فریدون سورانی ، رحیم هودی و پرویز بزرگی بازیگران این سریال هستند.

در این سریال سامشا که حالا پادشاه شده، همراه با ملک خاتون، شمس وزیر، قشون سالار و دیگر خدم و حشم معمول پادشاهان از جمله تلخک دربار، برای تفرج، شکار و خوشگذرانی به اصفهان می‌آید.

حاکم دست نشانده سامشا در اصفهان که دور از چشمان سامشا می‌خواهد پادشاهی را از آن خود کند، با طراحی پیشکار خواجه نعمان تاجر بزرگ اصفهان و کدخدای کولیباد را به دارالحکومه دعوت کرده تا با جلب حمایت آنها طرح خود را عملی کنند. معلوم می‌شود که خواجه نعمان با غرق شدن کشتی‌هایش در مسیر هند ورشکسته شده و کد خدای کولیباد هم آن سلحشور و جنگجویی که تصور می‌کردند نیست.

قاصد پادشاه سر می‌رسد که سامشا در انتظار پیشواز حاکم در نزدیکی اصفهان اردو زده است و بنا به خلقیت خاصش و عادت دوران راهزنی هنوز بیابان نشینی و چادر نشینی را به کاخ نشینی ترجیح می‌دهد و به این جهت کنار رودخانه زاینده رود اردوگاهی برایش علم می‌شود ، حاضر نیست وارد شهر اصفهان شود. حاکم و پیشکار عاجز و درمانده که نقشه پادشاهی را چه کنند و...

امرالله احمدجو که متولد سال 1323 در روستای زیادآباد میمه اصفهان است فعالیت سینمایی خود را از سال 63 با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز کرد. نخستین و تنها فیلم بلند سینمایی او "شاخه‌های بید" است که سال 67 ساخته شد. این کارگردان در عرصه سریال‌سازی با دو مجموعه "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" شناخته می‌شود که ویژگی مشترک آنها روایتی شیرین از سرزمین‌های خیالی در برهه تاریخی نامعلوم است.

خود او درباره این روایت خیالی می‌گوید: من در آثار خود با مطالعه و علاقه زیاد به سراغ دنیای خیالی رفتم و از تعزیه که مهمترین الگوی نمایشی من از کودکی بود، بهره بردم، چرا که تعزیه یک واقعه تاریخی را به خیال نزدیک می‌کند و به روح مسئله عاشورایی می‌پردازد.

ویژگی دیگر آثار احمدجو پایبندی به آداب و رسوم‌های ایرانی و بهره‌گیری از فضای بومی است. در واقع آثار او دقیقا نمونه یک اثر ایرانی اصیل است. خود او در این باره توضیح می‌دهد: زمانی قلم را به دست گرفتم که نسبت به آئین‌ها آشنایی پیدا کرده بودم. همیشه در روستای پدری به دنبال شنیدن و یاد گرفتن فرهنگ‌های مختلف بودم و همه مراسم‌ها از جمله قاشق‌زنی و ... برایم جذابیت داشت. در مجموعه‌های "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" نیز سعی داشتم فرهنگ بومی را یادآوری کنم. البته نمی‌دانم تا چه حد موفق بودم، اما همیشه به دنبال به تصویر کشیدن فرهنگ بومی هستم.

او همچنین جایگاه مهمی برای زبان در کارهای نمایشی قائل است و می‌گوید: زبان فارسی شاخه‌های متعددی دارد و لهجه‌های مختلفی که از اصل مادر این زبان منشعب شده‌اند. آشنایی با آن‌ها و بکارگیری صحیح این لهجه‌ها در ایجاد سینما و تلویزیون بومی تاثیرگذار است و شرط اصلی آن این فرهنگ و در رأس آن به زبان فارسی است.

"پشت کوه‌های بلند" از امشب نهم اردیبهشت در۵۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا جودی -که همزمان سریال "حیرانی" را روی آنتن شبکه اول دارد- در ساعت 21 از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

----------------

مریم عرفانیان