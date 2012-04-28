فارس نائب قهرمان مسابقات اسکی "آلپاین" کشور در رده جوانان شد

رئیس هیئت اسکی فارس درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی کشور در پیست اسکی بین المللی دیزین یا حضور 10 تیم از سراسر کشور برگزار شد که فارس در رده جوانان و شهر نشینان با کسب 280امتباز نائب قهرمان شد.

محمد یزدان پناه ادامه داد: در رده جوانان تیم البرز قهرمان مسابقات شد و تیم نهران در جایگاه سوم ایستاد.در بخش شهرنشینان نیز تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد واصفهان مقام سوم را به دست آورد.

وی افزود: در یخش بزرگسالان نیز تیم تهران یا کسب 325 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تبم البرز یا کسب 116امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم فارس با کسب 78 امتیاز سوم شد.

رئیس هیئت اسکی فارس تصریح کرد: در رده جوانان وشهرنشینان سید علی حجازی، آرش بشارتی، محسن طاهری، در رده بزرگسالان رضا وفا، حسین رئیسی، مهدی گودرزی ورزشکاران فارس در مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی کشوریودند که به سرپرستی علی رئیسی ومربیگری محسن رضوی و محمد عزیزمنش در این رقابتها شرکت کردند.

