  1. بین الملل
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

سفیر سوریه در لبنان:

دوحه و ریاض پشت پرده کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری هستند

دوحه و ریاض پشت پرده کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری هستند

سفیر سوریه در لبنان در دیدار با وزیر خارجه این کشور ضمن ابراز خرسندی از توقیف کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری از سوی ارتش لبنان، رژیمهای قطر و عربستان را پشت پرده این موضوع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "علی عبدالکریم" در دیدار با "عدنان منصور" گفت : لبنان نقش فعالی در زمینه کنترل مرزهای خود با سوریه دارد.

وی ضمن ابراز خرسندی از توقیف کشتی حامل سلاح برای مخالفان سوری از سوی ارتش لبنان بیان کرد: این کشتی حامل سلاح برای مخالفان بود و رهبران سیاسی و امنیتی قطر و عربستان و برخی کشورهای دیگر در آن دخالت دارند.

عبدالکریم خاطر نشان کرد: دخالت این کشورها خواه در قالب جمعیتهای بشردوستانه، خیریه، کمک رسانی یا هر نام دیگر یک هدف را دنبال می کنند که آن بی ثباتی سوریه است، اما این تلاشها با شکست روبرو خواهد شد.

شایان ذکر است که ارتش لبنان یک کشتی حامل سلاح موسوم به لطف الله 2 را که از لیبی به مقصد سوریه در حرکت بود،در آبهای منطقه ای لبنان توقیف کرد که قرار بود برای گروههای مسلح در سوریه ارسال شود.

کد مطلب 1591906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها