سهم محصولات گلستان در بازارهای داخل و خارج افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح پنجشنبه در جلسه صنعت و معدن اشاره به ظرفیتهای استان گلستان برای توسعه تولید و تجارت خاطرنشان کرد: استان گلستان قابلیت تبدیل به مرکز تجارت برخی محصولات تولیدی در عرصه های مختلف (گندم ، ...) را دارد.

وی اظهار داشت: علاوه براین خط آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان که از طریق استان گلستان در حال احداث بوده، فرصت بی نظیری برای تجارت استان و حتی ایران فراهم می سازد.



رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان بر شناسایی، تقویت و حمایت از اولویت های سرمایه گذاری در بخش تولید و تجارت استان تأکید کرد.

فخر موحدی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت موضوع حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال تولید ملی، متقاضیان به سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و تجاری استان باید به سمت تولید هدایت شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح شبنم و مقابله با قاچاق کالا به منظور صیانت و حفاظت از بازارهای داخلی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی گفت: همچنین کاهش قیمت تمام شده، رصد مداوم بازار در طول سال، کنترل و مقابله با واردات بی رویه، تلاش در جهت کاهش فاصله بین حلقه های تولید و توزیع ، تلاش در جهت گسترش سهم بازار محصولات داخلی استان در سایر کشورها از طریق برگزاری نمایشگاه های تجاری و اعزام هیئت های تجاری از جمله مواردی است که در این سال باید در جهت رویکردها و برنامه ها به طور ویژه مد نظر قرار گیرند.