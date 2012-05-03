۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

فخر موحدی:

سهم محصولات گلستان در بازارهای داخل و خارج افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: با ایجاد، تجهیز و توسعه واحدهای صنعتی به لحاظ وجود ظرفیتهای جذب سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، نوسازی صنایع تبدیلی و تولید کیفی محصولات صادراتی، سهم بازار محصولات استان در داخل و خارج از کشور افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح پنجشنبه در جلسه صنعت و معدن اشاره به ظرفیتهای استان گلستان برای توسعه  تولید و تجارت خاطرنشان کرد: استان گلستان قابلیت تبدیل به مرکز تجارت  برخی محصولات تولیدی در عرصه های مختلف (گندم ، ...)  را دارد.

وی اظهار داشت: علاوه براین خط آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان که از طریق استان گلستان در حال احداث بوده،  فرصت بی نظیری برای تجارت استان و حتی ایران  فراهم می سازد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان  بر شناسایی،  تقویت و حمایت از  اولویت های سرمایه گذاری در بخش تولید و تجارت استان تأکید کرد.

فخر موحدی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی  مقام معظم رهبری و اهمیت موضوع حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال تولید ملی، متقاضیان به سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و تجاری استان  باید به سمت تولید هدایت شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح شبنم و مقابله با قاچاق کالا به منظور صیانت و حفاظت از بازارهای داخلی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی گفت: همچنین کاهش قیمت تمام شده، رصد مداوم بازار در طول سال،  کنترل و مقابله با واردات بی رویه، تلاش در جهت کاهش فاصله بین حلقه های تولید و توزیع ، تلاش در جهت گسترش سهم بازار محصولات داخلی استان در سایر کشورها از طریق برگزاری نمایشگاه های تجاری و اعزام هیئت های تجاری از جمله مواردی است که در این سال باید در جهت رویکردها و برنامه ها  به طور ویژه مد نظر قرار گیرند.

کد مطلب 1592190

