به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از فرهنگیان نمونه کشوری و استانی که در دفتر وی انجام شد،‌ با اشاره به شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و تأثیرات آن، اظهار داشت: انقلابی که در ایران به وقوع پیوست، بر خلاف دیگر انقلاب‌ها که شامل تغییراتی در برخی عرصه‌ها و شخصیت‌ها بود، به معنای تغییر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود.



وی با بیان این که امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشور در دست غرب و استکبار بود، ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این عرصه‌ها به دست افراد عدالت‌خواه و با تقوا افتاد و کشور از وابستگی همه جانبه به غرب نجات یافت.



معلمان در عرصه ترویج فرهنگ اسلامی نقش بسیاری دارند



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش معلمان در عرصه ترویج فرهنگ اسلامی و تربیت افراد، خطاب به معلمان اظهار داشت: کار شما،‌ دشوارترین کارهاست زیرا برای تربیت کودکان و نوجوانانی تلاش می‌کنید که دارای سلیقه‌ها و فرهنگ‌های متفاوتی هستند.



وی با بیان این که خداوند استعداد‌های انسان‌ها را متفاوت آفریده است و وظیفه معلمان کشف استعداد‌ها و شکوفایی آنها است ادامه داد: خداوند در وجود حیوانات، غریزه را قرار داده است که به وسیله آن، حتی بدون آموزش، می‌توانند زندگی کنند، ولی انسان به گونه‌ای است که باید تربیت شود.



نقشه شوم غرب برای نابودی نظام، تهاجم فرهنگی است



آیت الله نوری همدانی تلاش گسترده غرب برای ترویج فرهنگ خود درکشور‌های اسلامی را یکی از نقشه‌های جدیدی استکبار معرفی کرده و گفت: یکی از نقشه‌های شوم غرب برای تضعیف و نابودی نظام، تهاجم فرهنگی است و معلمان به عنوان تلاشگران عرصه فرهنگ جامعه، باید فرهنگی دینی و اسلامی را در جامعه ترویج کنند.



وی در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر در تربیت درست، گفت:‌ داشتن برنامه درست در این عرصه اهمیت زیادی دارد زیرا در گذشته بیشتر کتاب‌های ما از غرب وارد می‌شد، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی گام ارزشمندی در تغییر این کتب و متون برداشته شد.



این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر این که متون آموزشی ما باید بر اساس سبک قرآنی باشد، ادامه دادند: متأسفانه کسانی که به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رفته‌اند، بیان می کنند 80 درصد کتاب‌های عرضه شده در این نمایشگاه، بر اساس فرهنگ غربی تدوین و منتشر شده است.



وی معلم را عامل مهم دیگری در عرصه تربیت معرفی کرده و گفت: روحیات، تفکر و حرکات معلم اهمیت زیادی دارد به این معنی که کسانی باید به عنوان معلم باشند که ایمان، عقل، بصیرت و آگاهی داشته باشند.

