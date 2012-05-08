به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی عضو هیات موسس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره جلسه روز گذشته تعدادی از منتخبان مجلس نهم و اعلام موجودیت این فراکسیون در پاسخ به این سوال که آیا به گفته برخی سایت‌های خبری دعوت شدگان به این جلسه از میان کسانی بودند که به مجلس نهم راه نیافتند، گفت: این خبر صحت ندارد. تمام کسانی که دعوت کردیم همه منتخبان مجلس نهم بودند.

وی ادامه داد: هیچ غیر نماینده‌ای به این مراسم دعوت نشده و این خبر یک بی دینی و بی اخلاقی و بی انصافی است. به نظر می‌رسد برای اهداف سیاسی این حد از مرزهای اخلاقی را نادیده گرفتن و غیر دینی و غیر انقلابی برخورد کردن شایسته نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از برادران دینی خود تعجب می‌کنم چرا این گونه خبرها را منتشر می‌کنند چه کسی باید پاسخگوی این همه اس ام اس تخریبی باشد؟ هم اکنون رقابت درون اصولگرایی است و بحث روی سلیقه‌ها است. متاسفیم از این نوع رفتارهایی که در عرصه اس ام اس و برخی سایت‌ها شاهد هستیم.

جلالی ادامه داد: انتخاب رئیس مجلس و هیات رئیسه مجلس نهم یکی از اولویت‌ها است اما مرزهای اخلاقی و اعتقادی ما را نباید از بین ببرد.

نماینده شاهرود گفت:‌ رقابت هم اکنون بین حدادعادل و لاریجانی است برای ریاست مجلس که هر دو از سوابق خوب برخوردارند و انقلابی و ولایی هستند اما انتخاب آنها بستگی به ذائقه و سلیقه نمایندگان دارد. اس ام اس می‌دهند که جنگ صفین در راه است! نه جنگ صفین است و نه قرار است اتفاقی بیافتد همه باید بدانیم این یک رقابت برای انتخاب رئیس مجلس است و نیاز به دعوا نزاع ندارد.

وی افزود: در صورت انتخاب هر کدام از اینها برای ریاست مجلس نیز اتفاق ویژه‌ای در مجلس رخ نمی‌دهد. ما رقابت را باید اخلاقی کنیم بنابراین من آخرت خود را نه به پای دنیای آقای لاریجانی و نه به پای دنیای آقای حداد نمی‌فروشم.

جلالی ادامه داد: ما می خواهیم بدانیم کدامیک نمره‌اش در مدیریت بالاتر است. بنابراین جنگ راه انداختن و اردوکشی در جبهه اصولگرایی کار مناسب و شایسته‌ای نیست.