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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

عالی پور مطرح کرد:

ایجاد امنیت سرمایه گذاری از وظایف نظام برای حمایت از تولید ملی است

ایجاد امنیت سرمایه گذاری از وظایف نظام برای حمایت از تولید ملی است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه حمایت از تولید ملی در گرو مصرف کالای داخلی است، ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را از وظایف نظام برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور استفاده از کالاهای بی کیفیت خارجی را بزرگترین ضربه بر پیکره تولیدات ایرانی وارد دانست و افزود: بسیاری از کالاهای داخلی از آنچه در بازار به عنوان جنس خارجی به فروش می رسد باکیفیت تر است و مصرف کنندگان باید با تغییر ذائقه از مصرف کالاهای خارجی اجتناب کرده و به مصرف کالاهای داخلی روی آورند.


وی اظهار کرد : تولید کنندگان یکی از عوامل مهم در تولید ملی هستند که نقش کلیدی را در این موضوع ایفا می کنند  و باید با تولید کالاهای با کیفیت ، صادرات محور و ارزان قیمت، مصرف کنندگان را به مصرف کالاهای داخلی ترغیب کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان داشت: این قابل قبول نیست حالا که عزم عمومی جامعه بر استفاده از تولیدات ملی است، حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شده و اجناس با کیفیتی پایین به مردم ارائه شود.

عالی پور راهکار دیگر حمایت از تولید ملی را کاهش قیمت تمام شده دانست و عنوان داشت: جبران افزایش قیمت تولید که بر اثر عوامل مختلف ایجاد می‌شود از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر است و می‌تواند یکی از راه‌های جبران صدمات وارده بر واحدهای تولیدی باشد.

وی مهم ترین وظیفه دولت در این راستا را فرهنگ سازی از طریق نهادهای فرهنگی و تبلیغی دانست و ادامه داد: باید از این ظرفیت برای بهینه سازی مصرف کالاهای داخلی استفاده شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم جلوگیری از تبلیغات کالاهای خارجی در جراید و رسانه ها و ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را از دیگر وظایف نظام برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی دانست.

وی در ادامه به نگاه تولید کنندگان بر بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: در ادامه مسیر تقویت تولید داخلی و بالا بردن کیفیت کالای ایرانی صنعتگران باید تولید صادرات محور داشته باشند چرا که تولید پایدار با صادرات پایدار محقق خواهد شد.

عالی پور افزود: واحدهای صنعتی باید برای صادرات کالاهای خود تلاش کنند، زیرا تکیه بر بازار داخل مانع رشد و توسعه این واحدها گردیده و در آینده در شرایط رقابتی از سایر رقبا عقب خواهند ماند و این مهم با بالابردن کیفیت و تنوع در محصول محقق خواهد شد.

وی با اشاره به بالا بودن استعداد و توانایی نیروی انسانی و متخصص داخلی ابراز کرد: تولید کنندگان ما باید با طراحی های نوین و خلاقیت و بهره گیری از تکنولوژی روز جهان به ایده پردازی و تولیدات جدید دست پیدا کنند تا در سطح جهانی رقیبی برای آنها وجود نداشته باشد.
 

کد مطلب 1598175

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