موریس سنداک نویسنده آمریکایی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتنپست، موریس سنداک، نویسنده و تصویرساز ادبیات کودک در سن 83 سالگی درگذشت.
پزشکان مرگ وی را سکته مغزی عنوان کردند.
اثر مطرح این ادیب برجسته با عنوان «اشیا وحشی کجا هستند» ادبیات کودکان را متحول ساخت.
وی در این اثر تنش روانشناختی بزرگ شدن را مورد کنکاش قرار میدهد.
سنداک برنده جوایز بسیاری از جمله «هانس کریستین اندرسون»، «جایزه ملی آمریکا» و «جایزه یادبود آسترید» شده بود.
وی همچنین در تصویرسازی کتابهای کودکان شهره اهل ادب است.
از آثار دیگر سنداک میتوان از «تمساح و گردش» و «بیرون از آنجا» نام برد.
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