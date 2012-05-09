نمایشگاه یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان البرز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان البرز ساعت 9 و نیم صبح پنج شنبه با حضور فرهادی و مدیران کل استان افتتاح می شود.



این نمایشگاه همه روزه به مدت پنج روز از ساعت 9 صبح تا 13 و نوبت عصر از ساعت 16 تا 20 دایر است.



نمایشگاه یکصدمین سفر استانی هیئت دولت به استان البرز دارای 84 غرفه در ابعاد مختلف است که ادارات کل به علاوه معاونت استانداری و فرمانداری و شهرداری کرج و نهادهای انتظامی و سپاه و همچنین واحدهای تولیدی که از مزایای این چهار سفر هیئت دولت برخودار شده اند حضور دارند.



در حال حاضر دستگاه ها در این نمایشگاه موقت استان واقع در جاده شیخ آباد مستقر شده اند.



بی عدالتی در متراژ غرفه ها



یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه این است که تفاوت زیادی در متراژ غرفه ها وجود دارد و به نوعی می توان گفت متراژ غرفه های ادارت استان البرز نسبت به دستگاه های کرج بیشتر است و به قول بازاری ها تمام غرفه های ادارات استان البرز دو دهنه با متراژ بالا است.



تصور بر این بود که حداقل متراژ غرفه فرمانداری کرج نسبت به دیگر غرفه ها بیشتر باشد ولی این غرفه نیز در کنار غرفه بنیاد شهید مظلوم با متراژ کم برپا شده است.

