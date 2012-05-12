نوسانات بازار مواد پروتئینی طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهربانی در نشست خبری امروز خود در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: قدرت خرید مردم در مورد کالاهایی همچون گوشت قرمز و گوشت مرغ در سال 90 و ابتدای سال 91 کاهش یافته است؛ چراکه قیمت عمده‌فروشی گوشت قرمز افزایش یافته است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه افزود: بازار خرید و فروش محصولات پروتئینی یک بازار کاملا رقابتی است و تعداد خریداران و فروشندگان آن بسیار زیاد هستند، بنابراین سهم هر یک از آنها در بازار بسیار ناچیز است و به این ترتیب، اثرگذاری کمتری در قیمتگذاری و مسائلی این چنینی دارند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، آنها نمی توانند قیمت گوشت و مرغ را تضمین کنند؛ چراکه سهم عمده ای در بازار ندارند. از سوی دیگر، ورود و خروج به بازار نیز کاملا آزاد است و همه می‌توانند به راحتی به آن وارد یا از آن خارج شوند.

مهربانی گفت: کالای عرضه شده در این بازار یکسان است و هیچکس به صورت بلندمدت، سودی بیشتر از معمول ندارد، این درحالی است که به نظر می‌رسد نوسانات در بازار گوشت و مرغ طبیعی است و فردی نمی‌تواند در آن دخالت عمده داشته باشد و قیمت را تعیین کند.

وی افزود: در دنیا تولید مرغ بیش از 83 میلیون تن در سال 2011 برآورد شده است ، این درحالی است که تجارت جهانی مرغ، 10 میلیون تن در سال 2012 برآورد شده است. در این میان، عربستان با 832 هزار تن، امارات با 342 هزار تن در این تجارت سهم دارند، در حالی که ایران هیچگونه سهمی را در این تجارت ندارد و دلیل آن نیز به خاطر قیمت تمام شده بالا و کیفیت است.

مهربانی اظهارداشت: قیمت ذرت به عنوان یک نهاده در سال 90 معادل 53 درصد افزایش یافته است درحالی که این نرخ در دنیا تنها 35 درصد افزایش را تجربه کرده است. از سوی دیگر، قیمت کنجاله نیز در سال 90 معادل 15 درصد افزایش یافته است و در حالی که این نرخ در دنیا افزایش 4 درصدی را تجربه کرده است. چنین عواملی قیمت تمام شده را بالا می برد.