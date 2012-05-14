تصاویر درگیریهای طرابلس لبنان/ ناآرامیها همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، درگیریهای روز گذشته در طرابلس (شمال لبنان) در پی تیراندازی افراد ناشناس در مناطق جبل التبانه، الزاهریه، جبل محسن و القبه علیه نیروهای امنیتی لبنان آغاز شده بود.

به گزارش پایگاه النشره لبنان، از چند روز پیش برخی جریانهای سلفی در طرابلس در اعتراض به بازداشت "شادی المولوی" دست به تحصن زده اند. این عنصر سلفی که 28 سال دارد به علت همکاری با مخالفان سوری به ویژه در مسئله قاچاق سلاح بازداشت شده است.

بناربراین گزارش، آغاز کننده درگیریها روز گذشته نیز جریانهای سلفی بودند که خواستار آزادی شادی المولوی از زندان هستند.

درگیریهای مسلحانه روز گذشته که تا پاسی از شب ادامه داشت در نهایت 3 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت.

این مسائل باعث روز گذشته شهر زیبای طرابلس تغییر چهره دهد و با ورود نیروهای امنیتی ارتش لبنان در فضایی کاملا امنیتی قرار گیرد.

روز گذشته همچنین "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان تقاضا داد در جهت بررسی شرایط امنیتی طرابلس شورای عالی دفاعی لبنان تشکیل جلسه دهد.

منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که تیراندازی افراد مسلح و درگیریهای شدید آنها با ارتش لبنان که در آن از تسلیحات سنگین نیز استفاده شد تا نیمه شب گذشته در مناطق باب التبانه، جبل محسن و خیابان المنکوبین در طرابلس ادامه داشت.

صبح امروز دوشنبه نیز همچنان در این مناطق درگیریهای پراکنده ای گزارش شده است.

بر این اساس، هم اکنون برخی راههای اصلی در طرابلس از سوی تحصن کنندگان سلفی به ویژه در خیابانهای منتهی به میدان "عبدالحمید کرامی" مسدود است.

جریانهای سلفی اعلام کرده اند که انتظار انجام وعده روز گذشته برخی جریانهای سیاسی و اسلامی در زمینه آزادی شادی المولوی تا ساعت دو بعد از ظهر امروز (به وقت لبنان) هستند.

این جریانهای تاکید کرده اند در صورت عدم وفای به این وعده به تنش آفرینی در طرابلس ادامه خواهند داد.



تحصن کنندگان سلفی در میدان عبدالحمید کرامی

خبرنگار الجزیره نیز دقایقی پیش در گزارشی مستقیم از طرابلس اعلام کرد: نیروهای ارتش لبنان از روز گذشته به طور گسترده در اکثر مناطق موضع گرفته اند.

وی با اشاره به بازگشت خودروهای امدادی از مناطق درگیری، افزود: احتمال دارد آمار 3 کشته و 50 زخمی که قبلا اعلام شده بود افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به وعده های روز گذشته "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان به تحصن کنندگان در طرابلس، اعلام کرد: پس از این وعده ها نشانه های حل بحران و بازگشت آرامش به شهر دیده می شود.