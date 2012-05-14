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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

نوبخت:

تشکیل 46 پرونده تخلف صنفی در اردبیل/ استقبال اصناف از طرح شبنم

تشکیل 46 پرونده تخلف صنفی در اردبیل/ استقبال اصناف از طرح شبنم

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تشکیل 46 پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از 298 میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد: این پرونده ها در بازرسی از 365  واحد اقتصادی از مجموع 153 گشت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی، ‌اداره کل استاندارد، دخانیات، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط  تشکیل شده است.

وی افزود: پرونده های صنفی متخلف جهت رسیدگی و انجام مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

این مسئول با اشاره به اثر مخرب  قاچاق کالا و ارز در زمینه های مختلف و مشکلات به وجود آمده از این بابت در جامعه بیان کرد: در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی به دلیل مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه ها و تولید کننده واقعی به عنوان یک کالای غیر قابل اطمینان شناخته می شود.

نوبخت با بیان اینکه طرح شنبم که برای پنج گروه کالا اجباری شده و این طرح در استان در حال انجام است افزود: کالاهایی که از قبل وارد بازار شده بودند با کمک نیروهای شرکت راهبر شناسایی و کد گذاری شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل عنوان کرد: واحدهای صنفی تا 21 اردیبهشت ماه فرصت داشتند اقدام به پر کردن فرمهای ویژه شناسایی کالای خود کنند و از این تاریخ به بعد هر کالایی بدون کد مشاهده شود قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی با بیان اینکه نصب برچسب دارای کد دو بعدی برای شناسایی و ممیزی کالاهای وارداتی و قاچاق، الزامی است، افزود: در مورد این طرح به طور کامل اطلاع رسانی شده است و در این استان بیشتر اصناف جهت دریافت بارکد مورد نظر اقدام کرده اند.

به گفته این مسئول با توجه به اینکه این استان منطقه مرزی است عمده کالاهای قاچاق از طریق آذربایجان غربی به شهرستان نیر و از طرف اهر به شهرستان مشگین شهر وارد استان می شود.

نوبخت افزود: کالاهای قاچاق در این استان به صورت تجمیع می آید و از سال گذشته با هوشیاری عوامل انتظامی آمار کشف در این قسمت رو به رشد است و با اجرای طرح شبنم نیز از بروز پدیده قاچاق جلوگیری می شود.

 


 

کد مطلب 1602351

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