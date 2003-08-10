ديدار سفير جديد ايتاليا در تهران با رييس مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدار ابتدا رييس مجلس شوراي اسلامي با ابراز رضايت از روند روبه رشد روابط دو كشور تصريح كرد : جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ايتاليا در طول تاريخ مناسبات سنتي خود را حفظ كرده و در زمينه هاي سياسي و پارلماني و به ويژه اقتصادي آن را توسعه داده اند.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به گفتگوهاي سازنده دوكشور افزود : ما ايتاليا را كشوري تاثير گذار در مجموعه كشورهاي اروپايي مي دانيم و انتظار ما از ايتاليا بستر سازي براي گسترش مناسبات و همكاريهاي همه جانبه جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي است.

كروبي در بخش ديگري از سخنانش با ابراز خرسندي از نتايج اجلاس اخير كميسيون مشترك دو كشور در رم ابراز اميدواري كرد در سايه اراده سياسي موجود شاهد برداشتن گامهاي بلندتري در توسعه روابط باشيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود براي سفير جديد ايتاليا در تهران آرزوي توفيق در تحكيم روابط كرد.

در ادامه اين ديدار روبرتو توسكانو سفير جديد ايتاليا در تهران برنقش و جايگاه مهم جمهوري اسلامي ايران در صحنه هاي بين المللي و تحولات منطقه اي تاكيد كرد و افزود : در ايتاليا همواره با احترام از فرهنگ و تمدن غني پارسي و نقش كليدي ايران درحفظ صلح و ثبات منطقه ياد مي شود.

سفير ايتاليا در تهران همچنين افزود : غالب احزاب ايتاليايي دولت و پارلمان ايتاليا با شناخت و آگاهي از اين جايگاه همواره خواستار توسعه مناسبات با جمهوري اسلامي ايران هستند .

سفير ايتاليا در پايان هدف از ماموريت خود را تلاش جهت توسعه و تعميق روبط دو كشور اعلام كرد و خواستار حمايت مجلس شوراي اسلامي از روابط سياسي و اقتصادي تهران - رم شد.