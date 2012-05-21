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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

داستار عنوان کرد:

خیرین مدرسه ساز هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند

خیرین مدرسه ساز هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: خیرین مدرسه‌ساز تاکنون هزار کلاس درس در این استان ساخته‌اند.

صالح داستار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعهدات خیرین در سال گذشته 30 میلیارد ریال بود که 100 درصد تحقق یافته است.

وی بیان کرد: باید با فرهنگسازی موضوع مشارکت در این امر مقدس بین مردم استان ترویج یابد.

مدیر مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان فردا سه شنبه در یاسوج خبرداد و اظهار داشت: در این جشنواره خیرین داخل و خارج از استان برای کمک به امر مدرسه سازی در استان حضور پیدا می کنند.

وی بیان داشت: بازدید از بعضی از مدارس و آشنایی و آگاهسازی آنان با استان، فضاهای آموزشی و تجهیزات مدارس از دیگر برنامه های این جشنواره است

داستار یادآور شد: نیازسنجی از مناطق برای مدرسه سازی انجام و اولویت بندی شده است.

کد مطلب 1607935

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