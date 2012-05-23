به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور قانون بودجه سال 91 کل کشور را که در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.



متن نامه رییس‌جمهور بدین شرح است:



بسمه تعالی



معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور



«قانون بودجه سال 91 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391.2.30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه‌ شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.



لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.



با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.



محمود احمدی‌نژاد



رییس جمهور