کشف اشیاء عتیقه در مرز گرمی/تشدید برخورد با غارتگران میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدشاهین اسمعلی عصر یکشنبه در جریان رسیدگی به پرونده متهمان در جمع خبرنگاران اضافه کرد: با کشف این اشیاء و دستگیری قاچاقچیان از خروج میراث فرهنگی کشور جلوگیری شد.

وی چهار جلد کتاب خطی نفیس، سکه های طلا مربوط به ادوار مختلف تاریخی، انگشتری، سنگ قیمتی به همراه نقشه راهنمای محل دفن آثار باستانی را از جمله آثار فرهنگی کشف شده عنوان کرد.

فرمانده هنگ مرزی گرمی با بیان اینکه قدمت این اشیاء برآورد نشده است، عنوان کرد: کارشناسان در حال بررسی قدمت دقیق و ارزش ریالی این اشیای تاریخی هستند.

وی افزود: با کشف این اشیاء عتیقه ضمن جلوگیری از خروج میراث فرهنگی از مرزهای کشور، یک باند قاچاق اشیاء عتیقه در این شهرستان متلاشی و عده ای از قاچاقچیان دستگیر شدند.

اسمعلی با بیان اینکه شناسایی سایر متهمان مربوط به این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: در این عملیات یک دستگاه خودرو پژو توقیف و متهمان با تشکیل پرونده قضایی راهی مراجع قضایی شد.

وی از تشدید برخورد با قاچاقچیان اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: در این خصوص برنامه هایی اجرا شده تا دست غارتگران میراث فرهنگی از شهرستان گرمی کوتاه شود.

