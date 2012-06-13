به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود چهارباغی فرمانده توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی سپاه با اشاره به برگزاری هشتمین همایش تخصصی توپخانه، موشکها و پدافند هوایی نیروی زمینی سپاه، اظهار داشت: امروز مرکز توپخانه و پدافند هوایی نیروی زمینی سپاه میزبان فرماندهان عملیاتی توپخانه و پدافند هوایی این نیرو در سراسر کشور است و در طی این همایش با حضور فرماندهان و صاحب نظران، مباحث تخصصی توپخانه موشکی و پدافند هوایی مورد کارشناسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

وی استفاده از روشها و الگوهای توپخانه و موشکی در نبرد نامتقارن، یکسان سازی شیوه ها و نیز معرفی آخرین دستاوردهای نیروی زمینی سپاه در زمینه ادوات، تجهیزات و بخش‌های نرم‌افزاری را از جمله اهداف برگزاری هشتمین همایش تخصصی توپخانه، موشکها و پدافند هوایی نیروی زمینی سپاه عنوان و تصریح کرد: در این همایش آخرین دستورالعمل‌ها و انتظارات فرمانده نیروی زمینی سپاه به فرماندهان توپخانه این نیرو ابلاغ می‌شود.

چهارباغی در پایان از برگزاری نمایشگاهی در حاشیه این همایش خبر داد و اظهار داشت: در این نمایشگاه آخرین توانمندی‌های صنعت و تحقیقات نیروی زمینی سپاه، و نیز چگونگی استفاده از آنها به نمایش در می‌آید.