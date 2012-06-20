سناریوهای جدید فاز دوم هدفمندی/ نحوه افزایش قیمت آب و برق

مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین برنامه های اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش آب و برق، گفت: در این زمینه مجلس نظری را داشت و با کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه ها و آن چیزی که مدنظر دولت بود، باید در این زمینه برنامه های جدیدتری تدوین و آماده اجرا شود.

وزیر نیرو اظهار داشت: هیئت وزیران باید بر اساس قانونی که در اختیار خود دارند، یک مرور دیگری بر روی سناریوهای اولیه داشته باشد ،چون منابعی که دولت می خواست از محل حامل های انرژی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار بگیرد محدود شد؛ بنابراین باید بررسی های جدیدی در این زمینه انجام شود.

نامجو از برگزاری نشست‌هایی با حضور اعضای دولت در زمینه نحوه اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و بیان داشت: برداشت من این است که بحث قیمت آب و برق در حد منطقی و کمتر از تصور مردم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال جاری بوده است، تاکید کرد: انتظار ما این است که بتوانیم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را طبق قانونی که مجلس تصویب کرده است، اجرایی کنیم.

به گزارش مهر، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز روز گذشته اعلام کرده بود: مجلس زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در قانون بودجه سال جاری مشخص نکرده است؛ بنابراین هر زمانی که دولت آمادگی داشته باشد می تواند اجرای مرحله دوم آن را آغاز کند.

محمدرضا فرزین با بیان مطلبی در خصوص تغییرات انجام شده در سناریوی پیشنهاد دولت به مجلس برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مانند آنچه که وزیر نیرو مطرح کرده است، گفته بود: دولت در زمان بررسی بودجه در مجلس، برنامه مشخصی را در مورد هدفمندکردن یارانه ها به مجلس ارائه کرد، اما این برنامه تغییر کرد و مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه با آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود تفاوت زیادی دارد.

در فاز اول هدفمندی یارانه ها نیز طبق گفته مقامات وزارت نیرو میزان افزایش قیمت آب و برق برای دستیابی به قیمت های تمام شده تولید در این بخش که به صورت 5 ساله تدوین شده است، به میزان 20 تا 30 درصد پیشرفت داشته است.

مقامات وزارت نیرو انتظار دارند از طریق سناریوهایی که پیش تر تدوین و به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کرده اند بتوانند یکی از بهترین گزینه ها را برای افزایش دور دوم قیمت آب و برق در اختیار بگیرند.افزایش 20 درصدی قیمت آب یکی از محتمل ترین گزینه ها و سناریوهایی است که قبل از این مجید نامحو، وزیر نیرو در مورد آن سخن گفته است.