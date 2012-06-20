وبلاگ "استادان علیه تقلب" در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با سر زدن به این وبلاگ، می توان اسامی استادان حامی وبلاگ را مشاهده کرد.

این استادان هدف از راه اندازی وبلاگ "استادان علیه تقلب" را اینگونه بیان کردند: "این بلاگ به همت تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور ایجاد شده است و هدف آن مبارزه با تخلف و تقلب علمی در دانشگاه‌ها چه از سوی دانشجویان و چه از سوی اعضای هیات علمی است. متاسفانه ما شاهد گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی کشور هستیم که با انگیزه‌هایی چون اخذ مدرک، پذیرش یا ارتقای مرتبه‌ی دانشگاهی صورت می‌گیرند.

ما با هرگونه تقلب مخالفیم و سکوت در برابر آن‌را هم جایز نمی‌دانیم. در این بلاگ قصد داریم برخی موارد و روش‌های تقلب‌ را بیان و ضمن آموزش به دانشجویان و تلاش برای اشاعه‌ی اخلاق و آداب حرفه‌ای در جمع خودمان‌، مسوولان را وادار کنیم تا به مشکل تقلب و ریشه‌های آن واکنش جدی نشان دهند."

از نکات جالب توجه در این وبلاگ، تاکید استادان حامی وبلاگ از انتشار قانونی مقالات در نشریات بین المللی است.