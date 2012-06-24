آخرین وضعیت پرونده قضائی مرتضوی و بقایی در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح یکشنبه در نشست خبری در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد. در مورد این پرونده باید اینگونه بگویم که جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود. احتمالا تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی کمیسیون اعلام می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد حکم نهایی حمید بقایی نیز گفت: پرونده ایشان نهایی و حکم صادر و ابلاغ شده است و باید از خود ایشان سئوال کنید. ولی باید بگویم که محکومیت به انفصال ایشان و برائت ایشان منتفی شده و قرار رفع درخواست اعمال ماده 37 در مورد ایشان صادر شده است.

حجت الاسلام منتظری در مورد پرونده نرخ مکالمات تلفن بین المللی افزود: این پرونده در هیئت عمومی است و در نوبت بررسی قرار دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد تن ندادن دستگاهها به دادخواستهای ارسالی دیوان عدالت گفت: اگر دستگاهی به دادخواستهای دیوان پاسخ نداد ما می توانیم بعد از یک ماه حکم را صادر کنیم ولی نمی توانیم به سرعت پیگیری کنیم چون زمان رسیدگی به پرونده ها میانگین 150 روز است. البته ما می خواهیم دستگاهها از خود دفاع کنند. ولی ما احساس نمی کنیم دستگاهها در مقابل دیوان بخواهند موضع بگیرند.