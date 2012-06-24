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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

قناعتی:

خون شهید بهشتی و یارانش پایه های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم کرد

خون شهید بهشتی و یارانش پایه های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم کرد

بستک - خبرگزاری مهر: فرماندار بستک گفت: شهید بهشتی و یارانش با نثار خون پاک خویش، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: هفته قوه قضائیه و گرامیداشت حادثه هفتم تیر فرصت مغتنمی برای یادآوری جنایات و خیانتهای منافقین کوردل و به نمایش گذاشتن دستاوردهای انقلاب و تکریم مقام شهیدان بزرگوار انقلاب اسلامی و محکوم کردن توطئه‌های استکبار جهانی علیه مردم انقلابی و آگاه ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: شهید بهشتی و یارانش با نثار خون پاک خویش، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم و با شهادت شان مسیر روشنی فرا روی دوستداران و شیفتگان انقلاب گشودند.

فرماندار بستک تصریح کرد: کار و تلاش در عرصه احقاق حق مظلومان و عدالت گستری، خدمتی است بس ارزشمند و ستوده و آنگاه که این خدمت سترگ در مسیر خدایی و مطابق با احکام و تعالیم دین مبین اسلام باشد، در حقیقت تلاشی است الهی که رنگ و نشان از ذات احدیت و صفات خداوندی دارد چرا که حضرت باریتعالی خود بزرگ دادگر و عادل است.

قناعتی عنوان کرد: خادمان مردم و نظام اسلامی در قوه قضائیه باید بر خود ببالند که گام در عرصه ای گام نهاده که سبقه ای ای الهی دارد و مسیر و حاصل تلاش شهیدان گلگون کفنی چون بهشتی مظلوم است.

کد مطلب 1634057

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